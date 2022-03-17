17 марта 2022

У входа в главный парк Екатеринбурга продают землю под высотку

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство общественного огорода в парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, цпкио, ворота цпкио, ворота парка маяковского, главный вход парка маяковского
Победитель торгов сможет построить на участке жилье Фото:

У входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского может появиться жилой дом. Свердловское мингосимущества (МУГИСО) выставило на торги земельный участок, на котором сейчас располагается парковка при спорткомплексе «Луч». Территорию хотят сдать в аренду на 104 месяца (примерно восемь лет).

«Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка <…> общей площадью 6567 квадратных метров. <…> Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 808162 рубля 60 копеек, без учета НДС», — говорится в извещении. Торги намечены на 22 апреля.

Участок, который выставляют на торги, имеет статус Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). В основных видах разрешенного использования там — средне- и многоэтажная жилая застройка.

В прошлом году другая площадка у входа в ЦПКиО привлекла внимание мэра Алексея Орлова. Ему не понравилось, что на ней располагались аттракционы наподобие «лопни шарик». Эту проблему муниципальные власти решили передачей этой областной земли в постоянное пользование администрации ЦПКиО.

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У входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского может появиться жилой дом. Свердловское мингосимущества (МУГИСО) выставило на торги земельный участок, на котором сейчас располагается парковка при спорткомплексе «Луч». Территорию хотят сдать в аренду на 104 месяца (примерно восемь лет). «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка <…> общей площадью 6567 квадратных метров. <…> Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 808162 рубля 60 копеек, без учета НДС», — говорится в извещении. Торги намечены на 22 апреля. Участок, который выставляют на торги, имеет статус Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). В основных видах разрешенного использования там — средне- и многоэтажная жилая застройка. В прошлом году другая площадка у входа в ЦПКиО привлекла внимание мэра Алексея Орлова. Ему не понравилось, что на ней располагались аттракционы наподобие «лопни шарик». Эту проблему муниципальные власти решили передачей этой областной земли в постоянное пользование администрации ЦПКиО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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