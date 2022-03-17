У входа в главный парк Екатеринбурга продают землю под высотку

Победитель торгов сможет построить на участке жилье Фото: Размик Закарян © URA.RU

У входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского может появиться жилой дом. Свердловское мингосимущества (МУГИСО) выставило на торги земельный участок, на котором сейчас располагается парковка при спорткомплексе «Луч». Территорию хотят сдать в аренду на 104 месяца (примерно восемь лет).

«Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка <…> общей площадью 6567 квадратных метров. <…> Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 808162 рубля 60 копеек, без учета НДС», — говорится в извещении. Торги намечены на 22 апреля.

Участок, который выставляют на торги, имеет статус Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). В основных видах разрешенного использования там — средне- и многоэтажная жилая застройка.

В прошлом году другая площадка у входа в ЦПКиО привлекла внимание мэра Алексея Орлова. Ему не понравилось, что на ней располагались аттракционы наподобие «лопни шарик». Эту проблему муниципальные власти решили передачей этой областной земли в постоянное пользование администрации ЦПКиО.