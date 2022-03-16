Задержанного ФСБ чиновника из Златоуста отправили в СИЗО

Владимир Горбунов взят под стражу на два месяца (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Замначальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимира Горбунова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, 17 марта отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Златоустовский городской суд удовлетворил ходатайство следствия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В суде также будет рассмотрено ходатайство о взятии под стражу заместителя начальника МБУ «Благоустройство» Антона Нагаева. Он проходит по одному делу с Горбуновым.

Горбунова и Нагаева задержали 15 марта по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия чиновники во второй половине 2020 года получили около 1,5 млн рублей от исполнителя одного из муниципальных контрактов. Для Горбунова это второе обвинение. Силовики считают, что ранее он присвоил более 5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обновлено 17:30

Суд удовлетворил ходатайство о взятии под стражу Нагаева. Он отправлен в СИЗО на два месяца.