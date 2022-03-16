Тюменская чиновница пойдет под суд за хищение миллионов рублей

17 марта 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Чиновница заставляла подчиненных отдавать ей бюджетные деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководителя муниципального учреждения в селе Армизонское (Тюменская область) будут судить за хищение бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 57-летняя присвоила более 3 млн рублей. «По версии следствия, обвиняемая фиктивно трудоустроила по совместительству на должность заведующего информационно-аналитического отдела работницу учреждения. Но женщина трудовые функции по указанной должности фактически не осуществляла, а получаемую зарплату передавала руководителю», — рассказали в ведомстве. Кроме того, по указанию чиновницы, ее подчиненные получали деньги на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд учреждения. Но фактически их не покупали, сдавали ложные авансовые отчеты, а деньги передавали начальнице. Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного ей, путем присвоения с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело направлено в суд — женщине грозит до 10 лет колонии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководителя муниципального учреждения в селе Армизонское (Тюменская область) будут судить за хищение бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 57-летняя присвоила более 3 млн рублей. «По версии следствия, обвиняемая фиктивно трудоустроила по совместительству на должность заведующего информационно-аналитического отдела работницу учреждения. Но женщина трудовые функции по указанной должности фактически не осуществляла, а получаемую зарплату передавала руководителю», — рассказали в ведомстве. Кроме того, по указанию чиновницы, ее подчиненные получали деньги на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд учреждения. Но фактически их не покупали, сдавали ложные авансовые отчеты, а деньги передавали начальнице. Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного ей, путем присвоения с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело направлено в суд — женщине грозит до 10 лет колонии.