16 марта 2022

Тюменская чиновница пойдет под суд за хищение миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, кредит, оплата, пять тысяч, продажа, деньги, взятка, бумажные деньги, передача денег
Чиновница заставляла подчиненных отдавать ей бюджетные деньги Фото:

Руководителя муниципального учреждения в селе Армизонское (Тюменская область) будут судить за хищение бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 57-летняя присвоила более 3 млн рублей.

«По версии следствия, обвиняемая фиктивно трудоустроила по совместительству на должность заведующего информационно-аналитического отдела работницу учреждения. Но женщина трудовые функции по указанной должности фактически не осуществляла, а получаемую зарплату передавала руководителю», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, по указанию чиновницы, ее подчиненные получали деньги на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд учреждения. Но фактически их не покупали, сдавали ложные авансовые отчеты, а деньги передавали начальнице.

Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного ей, путем присвоения с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело направлено в суд — женщине грозит до 10 лет колонии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководителя муниципального учреждения в селе Армизонское (Тюменская область) будут судить за хищение бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 57-летняя присвоила более 3 млн рублей. «По версии следствия, обвиняемая фиктивно трудоустроила по совместительству на должность заведующего информационно-аналитического отдела работницу учреждения. Но женщина трудовые функции по указанной должности фактически не осуществляла, а получаемую зарплату передавала руководителю», — рассказали в ведомстве. Кроме того, по указанию чиновницы, ее подчиненные получали деньги на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд учреждения. Но фактически их не покупали, сдавали ложные авансовые отчеты, а деньги передавали начальнице. Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного ей, путем присвоения с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело направлено в суд — женщине грозит до 10 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...