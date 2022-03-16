16 марта 2022

Дочь магнитогорского таксиста угнала машину отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Административные здания. Москва, такси, ночной город
Девушка захотела прокатиться по городу Фото:

В Магнитогорске восьмиклассница угнала машину такси, на которой работал ее отец. Эту информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В отдел полиции „Правобережный“ обратился 59-летний мужчина, заявивший об угоне автомобиля. Сотрудники МВД установили, что 14-летняя дочь заявителя без разрешения отца взяла ключи, завела машину и решила прокатиться по городу», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она уже попадала в поле зрения сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. В отношении отца составлен административный протокол.

По информации издания 74 ру, данная ситуация произошла в середине февраля. Однако, известно о ней стало только сейчас.

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В Магнитогорске восьмиклассница угнала машину такси, на которой работал ее отец. Эту информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области. «В отдел полиции „Правобережный“ обратился 59-летний мужчина, заявивший об угоне автомобиля. Сотрудники МВД установили, что 14-летняя дочь заявителя без разрешения отца взяла ключи, завела машину и решила прокатиться по городу», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве добавили, что в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она уже попадала в поле зрения сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. В отношении отца составлен административный протокол. По информации издания 74 ру, данная ситуация произошла в середине февраля. Однако, известно о ней стало только сейчас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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