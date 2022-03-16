Дочь магнитогорского таксиста угнала машину отца

Девушка захотела прокатиться по городу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Магнитогорске восьмиклассница угнала машину такси, на которой работал ее отец. Эту информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В отдел полиции „Правобережный“ обратился 59-летний мужчина, заявивший об угоне автомобиля. Сотрудники МВД установили, что 14-летняя дочь заявителя без разрешения отца взяла ключи, завела машину и решила прокатиться по городу», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она уже попадала в поле зрения сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. В отношении отца составлен административный протокол.

По информации издания 74 ру, данная ситуация произошла в середине февраля. Однако, известно о ней стало только сейчас.