Район в ХМАО собрал 1,5 тонны для помощи Украине

17 марта 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

В ближайшее время груз отправят в штаб «Гуманитарного добровольческого корпуса» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Нижневартовского района собрали 1,5 тонн гуманитарной помощи для граждан Юго-восточных территорий Украины. Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района. «Под координацией муниципального штаба „Гуманитарный добровольческий корпус“ при поддержке администрации района и сельских поселений, и с участием организаций и учреждений, общественного движения „Волонтеры Победы“, добровольцев ведется сбор гуманитарной помощи для граждан Юго-Восточной области Украины. На данный момент собрано 1,5 тонн гуманитарной помощи», — рассказали в мэрии. В администрации района добавили, что в ближайшее время груз отправят в штаб «Гуманитарного добровольческого корпуса». Сообщается, что в поселениях Нижневартовского района с 4 марта организована работа девяти пунктов по сбору гуманитарной добровольческой помощи — в Излучинске, Новоаганске, Зайцевой Речке, Ларьяке, деревне Вата, Вахавске, Покуре, Агане и Охтеурье. Местные жители несут в них продукты длительного хранения, средства личной гигиены и ухода, детское питание, полотенца, постельное белье, детские памперсы, бытовые приборы, одежду. Ранее URA.RU сообщало, что армия Украины лишила собственных жителей помощи из ХМАО. В регионе собрали уже 62 тонны продуктов длительного хранения, детских принадлежностей и предметов гигиены, но не могут отправить их из-за постоянных обстрелов ВСУ и воспрепятствования украинской стороной открытию гуманитраных коридоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Нижневартовского района собрали 1,5 тонн гуманитарной помощи для граждан Юго-восточных территорий Украины. Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района. «Под координацией муниципального штаба „Гуманитарный добровольческий корпус“ при поддержке администрации района и сельских поселений, и с участием организаций и учреждений, общественного движения „Волонтеры Победы“, добровольцев ведется сбор гуманитарной помощи для граждан Юго-Восточной области Украины. На данный момент собрано 1,5 тонн гуманитарной помощи», — рассказали в мэрии. В администрации района добавили, что в ближайшее время груз отправят в штаб «Гуманитарного добровольческого корпуса». Сообщается, что в поселениях Нижневартовского района с 4 марта организована работа девяти пунктов по сбору гуманитарной добровольческой помощи — в Излучинске, Новоаганске, Зайцевой Речке, Ларьяке, деревне Вата, Вахавске, Покуре, Агане и Охтеурье. Местные жители несут в них продукты длительного хранения, средства личной гигиены и ухода, детское питание, полотенца, постельное белье, детские памперсы, бытовые приборы, одежду. Ранее URA.RU сообщало, что армия Украины лишила собственных жителей помощи из ХМАО. В регионе собрали уже 62 тонны продуктов длительного хранения, детских принадлежностей и предметов гигиены, но не могут отправить их из-за постоянных обстрелов ВСУ и воспрепятствования украинской стороной открытию гуманитраных коридоров.