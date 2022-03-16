16 марта 2022

Район в ХМАО собрал 1,5 тонны для помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь
В ближайшее время груз отправят в штаб «Гуманитарного добровольческого корпуса» Фото:

Жители Нижневартовского района собрали 1,5 тонн гуманитарной помощи для граждан Юго-восточных территорий Украины. Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района.

«Под координацией муниципального штаба „Гуманитарный добровольческий корпус“ при поддержке администрации района и сельских поселений, и с участием организаций и учреждений, общественного движения „Волонтеры Победы“, добровольцев ведется сбор гуманитарной помощи для граждан Юго-Восточной области Украины. На данный момент собрано 1,5 тонн гуманитарной помощи», — рассказали в мэрии.

В администрации района добавили, что в ближайшее время груз отправят в штаб «Гуманитарного добровольческого корпуса». Сообщается, что в поселениях Нижневартовского района с 4 марта организована работа девяти пунктов по сбору гуманитарной добровольческой помощи — в Излучинске, Новоаганске, Зайцевой Речке, Ларьяке, деревне Вата, Вахавске, Покуре, Агане и Охтеурье. Местные жители несут в них продукты длительного хранения, средства личной гигиены и ухода, детское питание, полотенца, постельное белье, детские памперсы, бытовые приборы, одежду.

Ранее URA.RU сообщало, что армия Украины лишила собственных жителей помощи из ХМАО. В регионе собрали уже 62 тонны продуктов длительного хранения, детских принадлежностей и предметов гигиены, но не могут отправить их из-за постоянных обстрелов ВСУ и воспрепятствования украинской стороной открытию гуманитраных коридоров.

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Жители Нижневартовского района собрали 1,5 тонн гуманитарной помощи для граждан Юго-восточных территорий Украины. Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района. «Под координацией муниципального штаба „Гуманитарный добровольческий корпус“ при поддержке администрации района и сельских поселений, и с участием организаций и учреждений, общественного движения „Волонтеры Победы“, добровольцев ведется сбор гуманитарной помощи для граждан Юго-Восточной области Украины. На данный момент собрано 1,5 тонн гуманитарной помощи», — рассказали в мэрии. В администрации района добавили, что в ближайшее время груз отправят в штаб «Гуманитарного добровольческого корпуса». Сообщается, что в поселениях Нижневартовского района с 4 марта организована работа девяти пунктов по сбору гуманитарной добровольческой помощи — в Излучинске, Новоаганске, Зайцевой Речке, Ларьяке, деревне Вата, Вахавске, Покуре, Агане и Охтеурье. Местные жители несут в них продукты длительного хранения, средства личной гигиены и ухода, детское питание, полотенца, постельное белье, детские памперсы, бытовые приборы, одежду. Ранее URA.RU сообщало, что армия Украины лишила собственных жителей помощи из ХМАО. В регионе собрали уже 62 тонны продуктов длительного хранения, детских принадлежностей и предметов гигиены, но не могут отправить их из-за постоянных обстрелов ВСУ и воспрепятствования украинской стороной открытию гуманитраных коридоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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