Победительнице Паралимпиады в ХМАО стало плохо после финиша. Видео

17 марта 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Девушке удалось восстановить дыхание Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Российская лыжница Екатерина Румянцева выиграла золото зимних Паралимпийских игр «Мы Вместе. Спорт» в гонке свободным стилем в Ханты-Мансийске (ХМАО). После финиша девушке потребовалась помощь врачей, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Екатерина Румянцева пробежала 10 километров и на финише превзошла ближайшую конкурентку на 46 секунд. Уже на финише она устояла на ногах, но долго не могла отдышаться. В итоге Румянцева еле заметно попросила помощи медиков. Они принесли нашатырь и помогли восстановиться спортсменке», — сообщает корреспондент. Уже после финиша во время общения с корреспондентом URA.RU Екатерина Румянцева призналась, что ей было тяжело во время гонки из-за сильного перепада высот на протяжении трассы. «Нигде не отдохнуть в течение трассы. Спасибо медикам. После них стало лучше», — уточнила она. Екатерина Румянцева — российская биатлонистка и лыжница, выступающая среди спортсменов с ограниченными возможностями. Она является трехкратной Паралимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером зимних Паралимпийских игр. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская лыжница Екатерина Румянцева выиграла золото зимних Паралимпийских игр «Мы Вместе. Спорт» в гонке свободным стилем в Ханты-Мансийске (ХМАО). После финиша девушке потребовалась помощь врачей, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Екатерина Румянцева пробежала 10 километров и на финише превзошла ближайшую конкурентку на 46 секунд. Уже на финише она устояла на ногах, но долго не могла отдышаться. В итоге Румянцева еле заметно попросила помощи медиков. Они принесли нашатырь и помогли восстановиться спортсменке», — сообщает корреспондент. Уже после финиша во время общения с корреспондентом URA.RU Екатерина Румянцева призналась, что ей было тяжело во время гонки из-за сильного перепада высот на протяжении трассы. «Нигде не отдохнуть в течение трассы. Спасибо медикам. После них стало лучше», — уточнила она. Екатерина Румянцева — российская биатлонистка и лыжница, выступающая среди спортсменов с ограниченными возможностями. Она является трехкратной Паралимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером зимних Паралимпийских игр. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.