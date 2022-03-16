На Паралимпиаду в ХМАО в последний момент приедет еще одна страна

Спортсмены из Казахстана примут участие в зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом 16 марта сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Делегация Казахстана прилетела. Ночь переночует в Москве и вторым чартером 17 марта прилетит сюда», — отметил Рожков.
На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.
Спортсмены из Казахстана примут участие в зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом 16 марта сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Делегация Казахстана прилетела. Ночь переночует в Москве и вторым чартером 17 марта прилетит сюда», — отметил Рожков. Ранее о готовности участвовать в Играх объявили Беларусь, Армения и Таджикистан. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.