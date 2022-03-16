На Паралимпиаду в ХМАО в последний момент приедет еще одна страна

16 марта 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Россия решила провести свою Паралимпиаду после отстранения спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Спортсмены из Казахстана примут участие в зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом 16 марта сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Делегация Казахстана прилетела. Ночь переночует в Москве и вторым чартером 17 марта прилетит сюда», — отметил Рожков. Ранее о готовности участвовать в Играх объявили Беларусь, Армения и Таджикистан. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спортсмены из Казахстана примут участие в зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом 16 марта сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Делегация Казахстана прилетела. Ночь переночует в Москве и вторым чартером 17 марта прилетит сюда», — отметил Рожков. Ранее о готовности участвовать в Играх объявили Беларусь, Армения и Таджикистан. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.