На Паралимпиаду в ХМАО в последний момент приедет еще одна страна

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Марафон
Россия решила провести свою Паралимпиаду после отстранения спортсменов Фото:
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Паралимпийские игры-2022

Спортсмены из Казахстана примут участие в зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом 16 марта сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Делегация Казахстана прилетела. Ночь переночует в Москве и вторым чартером 17 марта прилетит сюда», — отметил Рожков.

Ранее о готовности участвовать в Играх объявили Беларусь, Армения и Таджикистан. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.

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Спортсмены из Казахстана примут участие в зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом 16 марта сообщил и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Делегация Казахстана прилетела. Ночь переночует в Москве и вторым чартером 17 марта прилетит сюда», — отметил Рожков. Ранее о готовности участвовать в Играх объявили Беларусь, Армения и Таджикистан. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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