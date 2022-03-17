Главный редактор Е1 покидает свой пост

Оксана Маклакова (слева) перейдет в новое московское издание Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главный редактор E1.RU Оксана Маклакова покидает издание. Новость об этом опубликована в официальном аккаунте издания.

«Сеть городских порталов запускает новое медиа в Москве — MSK1.RU. Главным редактором московского портала станет Оксана Маклакова, которая с августа 2019 года возглавляла редакцию E1.RU», — сообщается в Телеграм-канале новостного портала Екатеринбурга. Издание E1.RU возглавит известный журналист Артем Беседин.

Подчеркивается, что решение создать новое медиа, в которое переходит Маклакова, назревало давно вместе с ростом сети информационных порталов бизнесмена Виктора Шкулева, в который на данный момент входит 26 редакций. «MSK1.RU станет площадкой, где будет возможен диалог общества, бизнеса и власти. Столичная повестка часто резонирует с региональной, поэтому и новая площадка станет настоящим „порталом“ между Москвой и регионами», — передает редакция E1.RU.