17 марта 2022

Главный редактор Е1 покидает свой пост

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Премия Е1. Екатеринбург, маклакова оксана
Оксана Маклакова (слева) перейдет в новое московское издание Фото:

Главный редактор E1.RU Оксана Маклакова покидает издание. Новость об этом опубликована в официальном аккаунте издания.

«Сеть городских порталов запускает новое медиа в Москве — MSK1.RU. Главным редактором московского портала станет Оксана Маклакова, которая с августа 2019 года возглавляла редакцию E1.RU», — сообщается в Телеграм-канале новостного портала Екатеринбурга. Издание E1.RU возглавит известный журналист Артем Беседин.

Подчеркивается, что решение создать новое медиа, в которое переходит Маклакова, назревало давно вместе с ростом сети информационных порталов бизнесмена Виктора Шкулева, в который на данный момент входит 26 редакций. «MSK1.RU станет площадкой, где будет возможен диалог общества, бизнеса и власти. Столичная повестка часто резонирует с региональной, поэтому и новая площадка станет настоящим „порталом“ между Москвой и регионами», — передает редакция E1.RU.

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Главный редактор E1.RU Оксана Маклакова покидает издание. Новость об этом опубликована в официальном аккаунте издания. «Сеть городских порталов запускает новое медиа в Москве — MSK1.RU. Главным редактором московского портала станет Оксана Маклакова, которая с августа 2019 года возглавляла редакцию E1.RU», — сообщается в Телеграм-канале новостного портала Екатеринбурга. Издание E1.RU возглавит известный журналист Артем Беседин. Подчеркивается, что решение создать новое медиа, в которое переходит Маклакова, назревало давно вместе с ростом сети информационных порталов бизнесмена Виктора Шкулева, в который на данный момент входит 26 редакций. «MSK1.RU станет площадкой, где будет возможен диалог общества, бизнеса и власти. Столичная повестка часто резонирует с региональной, поэтому и новая площадка станет настоящим „порталом“ между Москвой и регионами», — передает редакция E1.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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