В России введут рассрочку на установку счетчиков ЖКУ

Рассрочка коснется счетчиков воды, тепла и электричества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ введет рассрочку на установку счетчиков воды, тепла и электричества в качестве одной из мер поддержки граждан. Об этом говорится в рабочем плане правительства по первоочередным действиям в период кризиса.

«Власти планируют предоставлять россиянам рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов: счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. Правительство РФ получит право определять ее особенности. Также кабмин рассчитывает поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ», — пишут «Известия» со ссылкой на план правительства.

Отмечается, что меры поддержки граждан будут утверждены до 28 марта 2022 года. Рассрочку на установку счетчиков планируют предоставлять на полгода. «Рассрочка на установку счетчиков воды и тепла поддержит и граждан, и рынок, повлияв на экономию ресурсов и увеличение энергоэффективности зданий», — отметил член общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.

Ранее в Госдуме РФ предложили расширить систему льгот на оплату ЖКУ для многодетных семей. Для них максимальная скидка может составить 60%. В Национальном жилищном конгрессе РФ предложили также увеличить государственные субсидии на оплату ЖКУ, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам