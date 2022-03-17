17 марта 2022

Житель Пермского края погиб в ходе спецоперации в Донбассе

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Территория СКРУ-3 ПАО Уралкалий. Соликамск , снег, гвоздики, цветы на снегу
Еще один житель Лысьвы погиб в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Еще один житель Пермского края погиб в ходе спецоперации в Донбассе. Им оказался уроженец Лысьвы Иван Колмогоров, сообщается на странице администрации Лысьвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе спецоперации по защите ДНР погиб житель поселка Воскресенцы Лысьвенского округа — Колмогоров Иван Львович. Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Иван Колмогоров награжден орденом Мужества посмертно. Таким образом, власти официально подтвердили гибель 11 пермских военных, принимавших участие в спецоперации. О ее начале объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.

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Еще один житель Пермского края погиб в ходе спецоперации в Донбассе. Им оказался уроженец Лысьвы Иван Колмогоров, сообщается на странице администрации Лысьвенского округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации по защите ДНР погиб житель поселка Воскресенцы Лысьвенского округа — Колмогоров Иван Львович. Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Иван Колмогоров награжден орденом Мужества посмертно. Таким образом, власти официально подтвердили гибель 11 пермских военных, принимавших участие в спецоперации. О ее начале объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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