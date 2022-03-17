Еще один житель Лысьвы погиб в ДНР Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Еще один житель Пермского края погиб в ходе спецоперации в Донбассе. Им оказался уроженец Лысьвы Иван Колмогоров, сообщается на странице администрации Лысьвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе спецоперации по защите ДНР погиб житель поселка Воскресенцы Лысьвенского округа — Колмогоров Иван Львович. Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Иван Колмогоров награжден орденом Мужества посмертно. Таким образом, власти официально подтвердили гибель 11 пермских военных, принимавших участие в спецоперации. О ее начале объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.