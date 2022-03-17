Федеральный застройщик отметил рост заявок на ипотеку в марте

Застройщик «Страна Девелопмент» зафиксировал рост спроса на ипотечные кредиты в марте 2022 года. Как рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера, количество заявок на приобретение недвижимости у компании выросло в два раза по сравнению с первыми месяцами года.
«Специалисты ипотечного отдела подают заявку сразу в несколько банков, клиенту не нужно ходить в 2-5 банков, чтобы самостоятельно подать заявки. Сотрудники компании, изучают доходы и расходы клиента, данные о работе и подбирают срок кредитования, исходя из кредитной нагрузки клиента», — отметили в пресс-службе «Страны Девелопмент».
В общей сложности банки одобрили 95% заявок на приобретение жилья у «Страны Девелопмент». По данным девелопера, это на 30% больше среднего показателя по России. Специалисты отмечают, срок действия ранее одобренных заявок сократился с 90 до 30 дней. А за это время нужно выбрать квартиру, одобрить недвижимость в банке и оформить саму ипотеку.
На данный момент средняя ставка по семейной ипотеке составляет 5,2%. С господдержкой немного выше — 6,3%. Однако клиенты могут получить дисконт, который зависит от суммы первого взноса, наличия электронной регистрации и других факторов.
«Для тех, кто уже взял кредит, приобрел квартиру и вносит платежи, ставки меняться не будут. Исключение, если в договоре не указана плавающая процентная ставка. Но такой вид ипотеки крайне непопулярен — доля таких займов в стране составляет 0,1%», — резюмируют в ГК «Стране Девелопмент».
Застройщик «Страна Девелопмент» зафиксировал рост спроса на ипотечные кредиты в марте 2022 года. Как рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера, количество заявок на приобретение недвижимости у компании выросло в два раза по сравнению с первыми месяцами года. «Специалисты ипотечного отдела подают заявку сразу в несколько банков, клиенту не нужно ходить в 2-5 банков, чтобы самостоятельно подать заявки. Сотрудники компании, изучают доходы и расходы клиента, данные о работе и подбирают срок кредитования, исходя из кредитной нагрузки клиента», — отметили в пресс-службе «Страны Девелопмент». В общей сложности банки одобрили 95% заявок на приобретение жилья у «Страны Девелопмент». По данным девелопера, это на 30% больше среднего показателя по России. Специалисты отмечают, срок действия ранее одобренных заявок сократился с 90 до 30 дней. А за это время нужно выбрать квартиру, одобрить недвижимость в банке и оформить саму ипотеку. На данный момент средняя ставка по семейной ипотеке составляет 5,2%. С господдержкой немного выше — 6,3%. Однако клиенты могут получить дисконт, который зависит от суммы первого взноса, наличия электронной регистрации и других факторов. «Для тех, кто уже взял кредит, приобрел квартиру и вносит платежи, ставки меняться не будут. Исключение, если в договоре не указана плавающая процентная ставка. Но такой вид ипотеки крайне непопулярен — доля таких займов в стране составляет 0,1%», — резюмируют в ГК «Стране Девелопмент».