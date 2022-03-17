Федеральный застройщик отметил рост заявок на ипотеку в марте

Срок действия одобренных заявок на ипотеку сократился до 30 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Застройщик «Страна Девелопмент» зафиксировал рост спроса на ипотечные кредиты в марте 2022 года. Как рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера, количество заявок на приобретение недвижимости у компании выросло в два раза по сравнению с первыми месяцами года.

«Специалисты ипотечного отдела подают заявку сразу в несколько банков, клиенту не нужно ходить в 2-5 банков, чтобы самостоятельно подать заявки. Сотрудники компании, изучают доходы и расходы клиента, данные о работе и подбирают срок кредитования, исходя из кредитной нагрузки клиента», — отметили в пресс-службе «Страны Девелопмент».

В общей сложности банки одобрили 95% заявок на приобретение жилья у «Страны Девелопмент». По данным девелопера, это на 30% больше среднего показателя по России. Специалисты отмечают, срок действия ранее одобренных заявок сократился с 90 до 30 дней. А за это время нужно выбрать квартиру, одобрить недвижимость в банке и оформить саму ипотеку.

На данный момент средняя ставка по семейной ипотеке составляет 5,2%. С господдержкой немного выше — 6,3%. Однако клиенты могут получить дисконт, который зависит от суммы первого взноса, наличия электронной регистрации и других факторов.

«Для тех, кто уже взял кредит, приобрел квартиру и вносит платежи, ставки меняться не будут. Исключение, если в договоре не указана плавающая процентная ставка. Но такой вид ипотеки крайне непопулярен — доля таких займов в стране составляет 0,1%», — резюмируют в ГК «Стране Девелопмент».

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