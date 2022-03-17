17 марта 2022

Суд закрыл скандальный снежный полигон в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный полигон. Тюмень, грузовики, снежный полигон, полигон снега
Ранее прокуратура обнаружила множественные нарушения экологических норм на полигоне Фото:

Суд в ХМАО запретил пользоваться полигоном для складирования снега в Лянторе, на территории которого прокуратура ранее обнаружила множественные нарушения экологических норм. Информация об этом размещена на сайте сургутского районного суда.

«16 марта Сургутским районным судом рассмотрен иск прокуратуры Сургутского района к ИП Абдуллаев М. Г. Иск надзорного ведомства удовлетворен», — написано в сообщении.

Источник, близкий к мэрии, заявил URA.RU, что переоборудование полигона потребует вложений на сумму не менее 10 миллионов рублей. «Можно вложить деньги в этот полигон, но тогда его необходимо доработать, чтобы соблюсти требования прокуратуры к утилизации снега. Есть полигон у муниципального учреждения „Сургутрайторф“, но в него тоже нужно вкладывать деньги. И в том, и в этом случае потребуется порядка 10 миллионов». В приемную администрации Лянтора журналисту URA.RU дозвониться не удалось, заместитель главы города, курирующий вопросы ЖКХ, Александр Баранник и мэр города Сергей Махиня также не ответили на звонки.

URA.RU ранее сообщало, что мэр из ХМАО извинился перед жителям за уборку снега. При этом в качестве виновника ситуации он назвал главу подрядной организации, занимающейся уборкой снега.

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Суд в ХМАО запретил пользоваться полигоном для складирования снега в Лянторе, на территории которого прокуратура ранее обнаружила множественные нарушения экологических норм. Информация об этом размещена на сайте сургутского районного суда. «16 марта Сургутским районным судом рассмотрен иск прокуратуры Сургутского района к ИП Абдуллаев М. Г. Иск надзорного ведомства удовлетворен», — написано в сообщении. Источник, близкий к мэрии, заявил URA.RU, что переоборудование полигона потребует вложений на сумму не менее 10 миллионов рублей. «Можно вложить деньги в этот полигон, но тогда его необходимо доработать, чтобы соблюсти требования прокуратуры к утилизации снега. Есть полигон у муниципального учреждения „Сургутрайторф“, но в него тоже нужно вкладывать деньги. И в том, и в этом случае потребуется порядка 10 миллионов». В приемную администрации Лянтора журналисту URA.RU дозвониться не удалось, заместитель главы города, курирующий вопросы ЖКХ, Александр Баранник и мэр города Сергей Махиня также не ответили на звонки. URA.RU ранее сообщало, что мэр из ХМАО извинился перед жителям за уборку снега. При этом в качестве виновника ситуации он назвал главу подрядной организации, занимающейся уборкой снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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