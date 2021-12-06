Мэр из ХМАО извинился перед жителям за уборку снега

Глава Лянтор Сергей Махиня винит в плохой уборке города от снега подрядчика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Лянтора Сергей Махиня принес извинения жителям за плохую уборку улиц от снега. При этом в качестве виновника ситуации он назвал главу подрядной организации — Евгения Городилова. Свое заявление Махиня опубликовал в Instagram.

Чиновник считает, что подрядная организация не справляется с выполнением поставленных задач по уборке городских улиц от снега. Глава Лянтора объявил, что теперь следить за выполнением работ помимо мэрии будет еще и общественность.

«Я поддерживаю идею общественного совета главы города, который выходит с инициативой, что если положение дел не изменится в лучшую сторону, если руководитель подрядной организации не изменит отношение к уборке территории нашего города, то общественность будет осуществлять сбор подписей на заявление, которое будет отправлено в следственный комитет. Других вариантов нет. Предостережение о качестве работы есть у меня. Предостережение о качестве работы выдано и руководителю подрядной организации. <…> От себя лично, от своих коллег приношу извинения. Уверен, что руководитель правильно среагирует на ваши сигналы, на ваши просьбы, на ваши справедливые требования», — заявил Махиня.

Городилов в разговоре с URA.RU прогнозирует дальнейшее ухудшение качества уборки дорог от снега в Лянторе. «Кроме того, что мэрия нам просто денег не платит. Так они еще и мешают работать. В последние три дня, когда шли снегопады, нам блокируют работу спецтехники. Приезжает полиция и начинает проводить техосмотры или что-то еще. В итоге, техника простаивает большую часть дня», — сообщил Городилов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Лянтора находятся в судебной тяжбе с предпринимателем Городиловым. Бизнесмен даже подавал иск о банкротстве мэрии, но арбитражный суд ХМАО отказался его рассматривать.