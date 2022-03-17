Губернатор Артюхов рассказал о судьбе строек в ЯНАО

Дмитрий Артюхов дал интервью, где рассказал о судьбе региона в условиях санкций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что все основные строительные объекты в регионе будут реализованы. После анализа новых экономических факторов, власти округа пришли к выводу, что ключевые задачи выполнимы, а срокам сдачи строящихся объектов нет реальных угроз, сообщил губернатор в интервью телеканалу «Ямал-Медиа».

«Если брать те же дороги, то они более чем на 90% состоят из отечественных материалов, а иностранное оборудование, которое задействовано в строительстве, оно уже заранее было приобретено, и мы понимаем, что на ближайшие годы все необходимое есть. Расходники какие-то. Уже сегодня видим, как можно найти решение этого вопроса. То же самое касается нашего жилья», — заявил глава региона.

Кроме того, глава региона отметил, что и строительству соцобъектов в регионе ничего не угрожает. «У многих возникают вопросы — как эти санкции на нас повлияют? Могу точно сказать, что на Ямале все, что мы наметили, будет реализовано», — пояснил Артюхов. Материалы, которые применялись для строительства, имеют российские аналоги, отметил глава Ямала, кроме того, есть азиатские страны, у которых товары не хуже западных.

Антироссийские санкции по заявлениям зарубежных политиков должны были серьезно ударить по экономике России, в частности, по социальной и гуманитарной сферам. По мнению лидеров иностранных государств, такая политика в итоге ударит по рядовым жителям РФ. В ответ на это президент России сообщил, что такое поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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