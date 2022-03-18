Путин запретил вкладываться в зарубежные компании 18 марта 2022 в 18:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин запретил вкладываться в иностранные компании без разрешения ЦБ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин принял решение о запрете вкладываться в иностранные компании без разрешения Центрального Банка РФ. Это ограничение будет действовать до конца 2022 года. «Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента. По взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)», — говорится на официальном сайте президента России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент РФ Владимир Путин принял решение о запрете вкладываться в иностранные компании без разрешения Центрального Банка РФ. Это ограничение будет действовать до конца 2022 года. «Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента. По взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)», — говорится на официальном сайте президента России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям