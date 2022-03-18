Путин запретил вкладываться в зарубежные компании

Президент РФ Владимир Путин принял решение о запрете вкладываться в иностранные компании без разрешения Центрального Банка РФ. Это ограничение будет действовать до конца 2022 года.
«Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента. По взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)», — говорится на официальном сайте президента России.
Президент РФ Владимир Путин принял решение о запрете вкладываться в иностранные компании без разрешения Центрального Банка РФ. Это ограничение будет действовать до конца 2022 года. «Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента. По взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)», — говорится на официальном сайте президента России.