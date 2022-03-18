Концерт в «Лужниках» посетило больше людей, чем ЧМ-2018 в Москве

18 марта 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

На концерт-митинг в «Лужники» приехало рекордное за пять лет число зрителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения России и Крыма 18 марта посетило рекордное число зрителей за последние пять лет. По оценкам управления МВД по Москве, на мероприятии присутствовали более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч человек на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним. Это больше, чем зрителей во время матчей Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве. «В течение дня и во время концерта на Лужниках московский транспорт работает в штатном режиме. На концерт приехало рекордное количество человек за последние 5 лет — столько не было даже во время ЧМ по футболу в 2018 году, но транспорт справился с нагрузкой. Никаких проблем не возникло», — сообщается в официальном telegram-канале столичного Дептранса. Во время ЧМ по футболу в 2018 году в «Лужниках» присутствовало свыше 78 тысяч человек, сообщает спортивное издание «Чемпионат». На сегодняшнем митинге только на самом стадионе было свыше 95 тысяч посетителей. Во время мероприятия на сцене выступили певица Полина Гагарина, рэпер Тимати, группа «Любэ», а также Николай Басков и Олег Газманов. Помимо них перед россиянами выступили российские олимпийские чемпионы. Также на концерте с речью выступил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Во время своего выступления Владимир путин процитировал первые строчки Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. На нем подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали данное решение. В общей сложности мероприятие в Лужниках посетили свыше 200 тысяч человек Владимир Андреев/ URA.RU На концерте-митинге выступил московский мэр Сергей Собянин Владимир Андреев/ URA.RU Мероприятие посетили олимпийские чемпионы РФ, которые совместно с россиянами исполнили гимн страны Владимир Андреев/ URA.RU В Лужниках выступила певица Полина Гагарина со знаменитой песней «Кукушка» Владимир Андреев/ URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения России и Крыма 18 марта посетило рекордное число зрителей за последние пять лет. По оценкам управления МВД по Москве, на мероприятии присутствовали более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч человек на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним. Это больше, чем зрителей во время матчей Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве. «В течение дня и во время концерта на Лужниках московский транспорт работает в штатном режиме. На концерт приехало рекордное количество человек за последние 5 лет — столько не было даже во время ЧМ по футболу в 2018 году, но транспорт справился с нагрузкой. Никаких проблем не возникло», — сообщается в официальном telegram-канале столичного Дептранса. Во время ЧМ по футболу в 2018 году в «Лужниках» присутствовало свыше 78 тысяч человек, сообщает спортивное издание «Чемпионат». На сегодняшнем митинге только на самом стадионе было свыше 95 тысяч посетителей. Во время мероприятия на сцене выступили певица Полина Гагарина, рэпер Тимати, группа «Любэ», а также Николай Басков и Олег Газманов. Помимо них перед россиянами выступили российские олимпийские чемпионы. Также на концерте с речью выступил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Во время своего выступления Владимир путин процитировал первые строчки Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. На нем подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали данное решение.