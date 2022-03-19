В России 1 апреля проиндексируют пенсии

19 марта 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

На индексацию пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. По данным ведомства, это затронет порядка четырех миллионов россиян. «Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу», — приводит сообщение Минтруда РФ ТАСС. Социальную пенсию выплачивают гражданам, которые не смогли наработать достаточное количество трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой выплаты. Для ее индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей. Они поступят до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов россиян. До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству РФ самостоятельно принимать решения об индексации пенсий. Кроме того, кабмин сможет повышать социальную доплату к пенсии, пособия, МРОТ, социальные выплаты и прожиточный минимум. Ранее Пенсионный фонд РФ сообщал, что социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению будут повышены на 7,7%. После индексации в апреле сумма должна была вырасти с 10 183 рублей почти до 11 000 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. По данным ведомства, это затронет порядка четырех миллионов россиян. «Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу», — приводит сообщение Минтруда РФ ТАСС. Социальную пенсию выплачивают гражданам, которые не смогли наработать достаточное количество трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой выплаты. Для ее индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей. Они поступят до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов россиян. До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству РФ самостоятельно принимать решения об индексации пенсий. Кроме того, кабмин сможет повышать социальную доплату к пенсии, пособия, МРОТ, социальные выплаты и прожиточный минимум. Ранее Пенсионный фонд РФ сообщал, что социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению будут повышены на 7,7%. После индексации в апреле сумма должна была вырасти с 10 183 рублей почти до 11 000 рублей.