В России с 1 апреля увеличатся пенсии

10 января 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Пенсии поднимут некоторым категориям граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с 1 апреля на 7,7% возрастут социальные выплаты и пенсии по государственному обеспечению. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФР). «С 1 апреля 2022 года будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Все пересчеты будут производиться автоматически — поэтому подавать заявления на индексацию пенсий не нужно», — указано на сайте ПФР Дагестана. Социальную пенсию получают люди, которые не смогли наработать достаточное количество трудового стажа для получения страховой выплаты. После индексации в апреле сумма увеличится с 10 183 рублей почти до 11 тыс. рублей, сообщает сайт MK.RU . Социальные пенсии получают более 3 млн человек, передает телеканал 360. Деньги по государственному пенсионному обеспечению получают госслужащие, военные, инвалиды и потерявшие кормильца. Пенсию госслужащим и военным проиндексируют с 1 октября на 4,3%. С 1 августа работающим гражданам пересчитают выплаты с учетом пенсионных баллов, накопленных за год. С 1 января при переезде из села в город пенсионеров не будут лишать «сельской» надбавки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России с 1 апреля на 7,7% возрастут социальные выплаты и пенсии по государственному обеспечению. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФР). «С 1 апреля 2022 года будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Все пересчеты будут производиться автоматически — поэтому подавать заявления на индексацию пенсий не нужно», — указано на сайте ПФР Дагестана. Социальную пенсию получают люди, которые не смогли наработать достаточное количество трудового стажа для получения страховой выплаты. После индексации в апреле сумма увеличится с 10 183 рублей почти до 11 тыс. рублей, сообщает сайт MK.RU. Социальные пенсии получают более 3 млн человек, передает телеканал 360. Деньги по государственному пенсионному обеспечению получают госслужащие, военные, инвалиды и потерявшие кормильца. Пенсию госслужащим и военным проиндексируют с 1 октября на 4,3%. С 1 августа работающим гражданам пересчитают выплаты с учетом пенсионных баллов, накопленных за год. С 1 января при переезде из села в город пенсионеров не будут лишать «сельской» надбавки.