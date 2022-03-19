Политолог Дзермант: Украина втягивает Белоруссию в спецоперацию

20 марта 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Украинские националисты пытаются втянуть Белоруссию к участию в спецоперации России по денацификации Украины. Об этом заявил белорусский политический аналитик Алексей Дзермант. «[Украинские националисты] хотят обвинить и Белоруссию в агрессии. Ввести еще больше санкций и начать атаку с территории Украины на нас», — заявил Алексей Дзермант в эфире передачи «Соловьев LIVE», которая транслировалась на YouTube. По его словам, попытки организовать диверсии против Белоруссии уже происходят. «Украинцы совершают абсолютно провокационные действия, хотят вытянуть из нас какие-то ответы, чтобы потом сказать, что уже и Беларусь втянулась полностью в вооруженный конфликт», — подчеркнул политический аналитик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Последняя группа белорусских дипломатов эвакуировалась из Украины. Сотрудники посольства Белоруссии в Киеве рассказали о провокациях со стороны украинских пограничников.