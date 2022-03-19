19 марта 2022

Политолог Дзермант: Украина втягивает Белоруссию в спецоперацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
По словам Алексея Дзерманта, украинцы пытаются спровоцировать Белоруссию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты пытаются втянуть Белоруссию к участию в спецоперации России по денацификации Украины. Об этом заявил белорусский политический аналитик Алексей Дзермант.

«[Украинские националисты] хотят обвинить и Белоруссию в агрессии. Ввести еще больше санкций и начать атаку с территории Украины на нас», — заявил Алексей Дзермант в эфире передачи «Соловьев LIVE», которая транслировалась на YouTube.

По его словам, попытки организовать диверсии против Белоруссии уже происходят. «Украинцы совершают абсолютно провокационные действия, хотят вытянуть из нас какие-то ответы, чтобы потом сказать, что уже и Беларусь втянулась полностью в вооруженный конфликт», — подчеркнул политический аналитик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.

Последняя группа белорусских дипломатов эвакуировалась из Украины. Сотрудники посольства Белоруссии в Киеве рассказали о провокациях со стороны украинских пограничников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты пытаются втянуть Белоруссию к участию в спецоперации России по денацификации Украины. Об этом заявил белорусский политический аналитик Алексей Дзермант. «[Украинские националисты] хотят обвинить и Белоруссию в агрессии. Ввести еще больше санкций и начать атаку с территории Украины на нас», — заявил Алексей Дзермант в эфире передачи «Соловьев LIVE», которая транслировалась на YouTube. По его словам, попытки организовать диверсии против Белоруссии уже происходят. «Украинцы совершают абсолютно провокационные действия, хотят вытянуть из нас какие-то ответы, чтобы потом сказать, что уже и Беларусь втянулась полностью в вооруженный конфликт», — подчеркнул политический аналитик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Последняя группа белорусских дипломатов эвакуировалась из Украины. Сотрудники посольства Белоруссии в Киеве рассказали о провокациях со стороны украинских пограничников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...