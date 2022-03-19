19 марта 2022

Последние белорусские дипломаты эвакуировались из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Белорусские дипломаты покинули Украину через территорию Молдавии, рассказал Игорь Сокол Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Последняя группа белорусских дипломатов покинула территорию Украины. Об этом заявил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи по коридору, который предоставила украинская сторона», — цитирует Игоря Сокола ТАСС.

Также он рассказал, что украинские власти не смогли обеспечить безопасность сотрудникам белорусского посольства в направлении Белоруссии. Из-за этого дипломаты были вынуждены покидать территорию Украины через Молдавию, уточнил Сокол.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. На ее территории был введен режим чрезвычайного положения. Белорусские дипломаты рассказали о провокациях со стороны украинских пограничников. Минобороны РФ обвинило украинских пограничников в коррупции.

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Последняя группа белорусских дипломатов покинула территорию Украины. Об этом заявил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол в эфире белорусского телеканала СТВ. «Руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи по коридору, который предоставила украинская сторона», — цитирует Игоря Сокола ТАСС. Также он рассказал, что украинские власти не смогли обеспечить безопасность сотрудникам белорусского посольства в направлении Белоруссии. Из-за этого дипломаты были вынуждены покидать территорию Украины через Молдавию, уточнил Сокол. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. На ее территории был введен режим чрезвычайного положения. Белорусские дипломаты рассказали о провокациях со стороны украинских пограничников. Минобороны РФ обвинило украинских пограничников в коррупции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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