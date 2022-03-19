СМИ: украинские пограничники угрожали белорусским дипломатам

19 марта 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Белорусской делегации угрожали автоматом, сообщает телеканал «Беларусь 1» Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские пограничники устроили провокацию, угрожая автоматом белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Такое заявление прозвучало в эфире белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». «У нашей делегации забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты», — цитирует сообщение телеканала РИА «Новости». Помимо этого, телеканал продемонстрировал видео, на котором украинский пограничник с автоматом предлагает белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы. После отказа Сокола, представитель украинской Госпогранслужбы кидает мешок с монетами в собеседника, сообщает агенство. Позже белорусский дипломат в интервью отмечал, что украинские служащие «некрасиво» обращались с делегацией. По его словам, досмотр каждого белорусского сотрудника занимал по 2-3 часа. Ранее в Минобороны России заявляли, что украинские пограничники наживаются на происходящем в стране. За возможность покинуть страну во время спецоперации России они просят по пять тысяч долларов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года, об этом в прямом эфире заявил президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские пограничники устроили провокацию, угрожая автоматом белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Такое заявление прозвучало в эфире белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». «У нашей делегации забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты», — цитирует сообщение телеканала РИА «Новости». Помимо этого, телеканал продемонстрировал видео, на котором украинский пограничник с автоматом предлагает белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы. После отказа Сокола, представитель украинской Госпогранслужбы кидает мешок с монетами в собеседника, сообщает агенство. Позже белорусский дипломат в интервью отмечал, что украинские служащие «некрасиво» обращались с делегацией. По его словам, досмотр каждого белорусского сотрудника занимал по 2-3 часа. Ранее в Минобороны России заявляли, что украинские пограничники наживаются на происходящем в стране. За возможность покинуть страну во время спецоперации России они просят по пять тысяч долларов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года, об этом в прямом эфире заявил президент России Владимир Путин.