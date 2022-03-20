Иммунолог назвал группы риска по заражению «стелс-омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Николай Крючков отметил низкую защищенность от коронавируса групп риска Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Наиболее подвержены заражению штаммом коронавируса BA.2 «стелс-омикрон» маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями и взрослые старше 40 лет. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Это пожилые люди. С 40 лет начинается рост рисков, но самый выраженный — после 60 лет. У детей больше рисков, чем было раньше, эта инфекция является для них наиболее опасной. От трех до пяти лет риски повышенные, у подростков такого нет. Они заражаются, но с точки зрения тяжелого течения — это мизерный процент. Есть еще одна достаточно большая группа — это люди с серьезными хроническими заболеваниями в любом возрасте», — сообщил Николай Крючков.

По его словам, необходимо поддерживать очень высокий процент защиты среди представителей этих групп, за исключением детей. «В Британии еще более месяца назад в группе 60+ 93 или 94% людей получили как минимум три инъекции — основную и бустерную. У нас эти группы являются относительно малозащищенными. Так быть не должно», — подчеркнул иммунолог. Крючков объяснил, что число летальных исходов у «стелс-омикрона» на пике волн может быть высоким, несмотря на низкую патогенность в целом.

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) сообщили, что до получения результата теста, данный штамм можно определить по двум симптомам — усталость и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что «стелс-омикрон» поражает желудочно-кишечный тракт, что вызывает нарушения работы иммунной системы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наиболее подвержены заражению штаммом коронавируса BA.2 «стелс-омикрон» маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями и взрослые старше 40 лет. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это пожилые люди. С 40 лет начинается рост рисков, но самый выраженный — после 60 лет. У детей больше рисков, чем было раньше, эта инфекция является для них наиболее опасной. От трех до пяти лет риски повышенные, у подростков такого нет. Они заражаются, но с точки зрения тяжелого течения — это мизерный процент. Есть еще одна достаточно большая группа — это люди с серьезными хроническими заболеваниями в любом возрасте», — сообщил Николай Крючков. По его словам, необходимо поддерживать очень высокий процент защиты среди представителей этих групп, за исключением детей. «В Британии еще более месяца назад в группе 60+ 93 или 94% людей получили как минимум три инъекции — основную и бустерную. У нас эти группы являются относительно малозащищенными. Так быть не должно», — подчеркнул иммунолог. Крючков объяснил, что число летальных исходов у «стелс-омикрона» на пике волн может быть высоким, несмотря на низкую патогенность в целом. В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) сообщили, что до получения результата теста, данный штамм можно определить по двум симптомам — усталость и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что «стелс-омикрон» поражает желудочно-кишечный тракт, что вызывает нарушения работы иммунной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...