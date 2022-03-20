Иммунолог назвал группы риска по заражению «стелс-омикроном»

20 марта 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Николай Крючков отметил низкую защищенность от коронавируса групп риска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Наиболее подвержены заражению штаммом коронавируса BA.2 «стелс-омикрон» маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями и взрослые старше 40 лет. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это пожилые люди. С 40 лет начинается рост рисков, но самый выраженный — после 60 лет. У детей больше рисков, чем было раньше, эта инфекция является для них наиболее опасной. От трех до пяти лет риски повышенные, у подростков такого нет. Они заражаются, но с точки зрения тяжелого течения — это мизерный процент. Есть еще одна достаточно большая группа — это люди с серьезными хроническими заболеваниями в любом возрасте», — сообщил Николай Крючков. По его словам, необходимо поддерживать очень высокий процент защиты среди представителей этих групп, за исключением детей. «В Британии еще более месяца назад в группе 60+ 93 или 94% людей получили как минимум три инъекции — основную и бустерную. У нас эти группы являются относительно малозащищенными. Так быть не должно», — подчеркнул иммунолог. Крючков объяснил, что число летальных исходов у «стелс-омикрона» на пике волн может быть высоким, несмотря на низкую патогенность в целом. В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) сообщили, что до получения результата теста, данный штамм можно определить по двум симптомам — усталость и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что «стелс-омикрон» поражает желудочно-кишечный тракт, что вызывает нарушения работы иммунной системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наиболее подвержены заражению штаммом коронавируса BA.2 «стелс-омикрон» маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями и взрослые старше 40 лет. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это пожилые люди. С 40 лет начинается рост рисков, но самый выраженный — после 60 лет. У детей больше рисков, чем было раньше, эта инфекция является для них наиболее опасной. От трех до пяти лет риски повышенные, у подростков такого нет. Они заражаются, но с точки зрения тяжелого течения — это мизерный процент. Есть еще одна достаточно большая группа — это люди с серьезными хроническими заболеваниями в любом возрасте», — сообщил Николай Крючков. По его словам, необходимо поддерживать очень высокий процент защиты среди представителей этих групп, за исключением детей. «В Британии еще более месяца назад в группе 60+ 93 или 94% людей получили как минимум три инъекции — основную и бустерную. У нас эти группы являются относительно малозащищенными. Так быть не должно», — подчеркнул иммунолог. Крючков объяснил, что число летальных исходов у «стелс-омикрона» на пике волн может быть высоким, несмотря на низкую патогенность в целом. В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) сообщили, что до получения результата теста, данный штамм можно определить по двум симптомам — усталость и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что «стелс-омикрон» поражает желудочно-кишечный тракт, что вызывает нарушения работы иммунной системы.