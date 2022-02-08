08 февраля 2022

Врачи назвали 2 симптома, указывающих на «стелс-омикрон» до теста

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Головокружение может проявляться с разной интенсивностью в течение дня Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Двумя ранними симптомами, по которым можно определить «Стелс-омикрон» до получения результата теста на COVID-19, являются усталость и головокружение. Об этом сообщает британское издание Mirror.

«Усталость и головокружение могут быть ранними признаками скрытности „Омикрона“», — пишет издание о симптомах новой мутации омикрон-штамма. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, передает издание информацию от Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Если симптомы проявляются часто и интенсивно рекомендуется обратиться к специалисту.

Ранее врач спрогнозировал пик смертности от COVID из-за «стел-омикрона». Новую мутацию омикрон-штамма коронавируса BA.2 («стелс-омикрон») обнаружили в январе 2022 года в Академической лаборатории Швеции.

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Двумя ранними симптомами, по которым можно определить «Стелс-омикрон» до получения результата теста на COVID-19, являются усталость и головокружение. Об этом сообщает британское издание Mirror. «Усталость и головокружение могут быть ранними признаками скрытности „Омикрона“», — пишет издание о симптомах новой мутации омикрон-штамма. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, передает издание информацию от Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Если симптомы проявляются часто и интенсивно рекомендуется обратиться к специалисту. Ранее врач спрогнозировал пик смертности от COVID из-за «стел-омикрона». Новую мутацию омикрон-штамма коронавируса BA.2 («стелс-омикрон») обнаружили в январе 2022 года в Академической лаборатории Швеции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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