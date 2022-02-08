Врачи назвали 2 симптома, указывающих на «стелс-омикрон» до теста 09 февраля 2022 в 00:37 Размер текста - 17 + Головокружение может проявляться с разной интенсивностью в течение дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Двумя ранними симптомами, по которым можно определить «Стелс-омикрон» до получения результата теста на COVID-19, являются усталость и головокружение. Об этом сообщает британское издание Mirror. «Усталость и головокружение могут быть ранними признаками скрытности „Омикрона“», — пишет издание о симптомах новой мутации омикрон-штамма. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, передает издание информацию от Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Если симптомы проявляются часто и интенсивно рекомендуется обратиться к специалисту. Ранее врач спрогнозировал пик смертности от COVID из-за «стел-омикрона». Новую мутацию омикрон-штамма коронавируса BA.2 («стелс-омикрон») обнаружили в январе 2022 года в Академической лаборатории Швеции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Двумя ранними симптомами, по которым можно определить «Стелс-омикрон» до получения результата теста на COVID-19, являются усталость и головокружение. Об этом сообщает британское издание Mirror. «Усталость и головокружение могут быть ранними признаками скрытности „Омикрона“», — пишет издание о симптомах новой мутации омикрон-штамма. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, передает издание информацию от Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Если симптомы проявляются часто и интенсивно рекомендуется обратиться к специалисту. Ранее врач спрогнозировал пик смертности от COVID из-за «стел-омикрона». Новую мутацию омикрон-штамма коронавируса BA.2 («стелс-омикрон») обнаружили в январе 2022 года в Академической лаборатории Швеции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям