Врачи назвали 2 симптома, указывающих на «стелс-омикрон» до теста

Двумя ранними симптомами, по которым можно определить «Стелс-омикрон» до получения результата теста на COVID-19, являются усталость и головокружение. Об этом сообщает британское издание Mirror.
«Усталость и головокружение могут быть ранними признаками скрытности „Омикрона“», — пишет издание о симптомах новой мутации омикрон-штамма. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, передает издание информацию от Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Если симптомы проявляются часто и интенсивно рекомендуется обратиться к специалисту.
Двумя ранними симптомами, по которым можно определить «Стелс-омикрон» до получения результата теста на COVID-19, являются усталость и головокружение. Об этом сообщает британское издание Mirror. «Усталость и головокружение могут быть ранними признаками скрытности „Омикрона“», — пишет издание о симптомах новой мутации омикрон-штамма. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, передает издание информацию от Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Если симптомы проявляются часто и интенсивно рекомендуется обратиться к специалисту. Ранее врач спрогнозировал пик смертности от COVID из-за «стел-омикрона». Новую мутацию омикрон-штамма коронавируса BA.2 («стелс-омикрон») обнаружили в январе 2022 года в Академической лаборатории Швеции.