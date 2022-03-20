Reuters: ЕС работает над пятым пакетом санкций против России

21 марта 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Против России могут ввести пятый пакет санкций Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций, в том числе введение нефтяного эмбарго с целью прекратить спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. «Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен», — передает агентство заявление высокопоставленного дипломата ЕС. Сообщается. что обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов, призванных ужесточить реакцию Запада на действия России. Ранее сообщалось, что Европа ввела четвертый пакет санкций против России. Также лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги западных коллег имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций, в том числе введение нефтяного эмбарго с целью прекратить спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. «Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен», — передает агентство заявление высокопоставленного дипломата ЕС. Сообщается. что обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов, призванных ужесточить реакцию Запада на действия России. Ранее сообщалось, что Европа ввела четвертый пакет санкций против России. Также лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги западных коллег имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.