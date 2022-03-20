В ХМАО из-за санкций производители сладостей резко поднимают цены

С прилавков магазинов вскоре может исчезнуть югорский шоколад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В ХМАО из-за западных санкций и роста стоимости сахара производитель местных сладостей, эко-фабрика «Этника» вынужден резко поднять цены на сладости и с высокой долей вероятности исключить из ассортимента шоколад с добавками из дикоросов. Об этом URA.RU рассказал директор предприятия Вадим Титов.

«Цены поднялись практически на все, мы вынуждены поднять цены на мармелад и сахаристые изделия в среднем на 15% из-за увеличения стоимости сахара. Шоколад из производства скорее всего мы исключим совсем, потому как тертое какао и масло какао мы покупаем за валюту и сейчас на эти продукты цены выросли в три раза», — объяснил Титов.

В магазинах эко-продуктов журналисту URA.RU рассказали, что скоро также будут вынуждены повышать стоимость товаров. «Пока есть ассортимент, мы держим цены, но как только придется снова закупать товары, мы поднимем их. Сейчас даже закупочная цена вяленой клюквы выросла в два раза», — рассказали в магазине «Югорские традиции».

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на магазины, взвинтившие цены на продукты. В частности, покупатели обратили внимание на рост цены на сахар. ФАС из-за сообщений о росте стоимости начал проверку производителей сахара, ведомство считает, что сокращение этого товара на рынке необоснованно. Рост цен был отмечен после введения западными странами санкций против России, лидеры европейских стран не раз высказывались о том, что меры экономического давления должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной сфере и, в частности, по каждой семье и гражданину России.

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