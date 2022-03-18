18 марта 2022
17 марта 2022

В ЯНАО из-за плохой погоды не работают все сезонные трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга необр, снег, непогода, снегопад, ветер
В ЯНАО дует штормовой ветер Фото:

На Ямал из-за сильного ветра закрыли все региональные зимники. Информация об этом размещена в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Также работу приостановила сезонная трасса от Аксарки до Яр-Сале.

Зимник от Красноселькупа до Коротчаево не работает с 18 марта. По данным Обь-Иртышского УГМС сегодня на Ямале будет дуть штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. В отдельных районах ожидается метель. Также прогнозируется, что местами на Ямале будет идти небольшой снег.

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На Ямал из-за сильного ветра закрыли все региональные зимники. Информация об этом размещена в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа в социальной сети «ВКонтакте». «Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Также работу приостановила сезонная трасса от Аксарки до Яр-Сале. Зимник от Красноселькупа до Коротчаево не работает с 18 марта. По данным Обь-Иртышского УГМС сегодня на Ямале будет дуть штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. В отдельных районах ожидается метель. Также прогнозируется, что местами на Ямале будет идти небольшой снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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