В ЯНАО из-за плохой погоды не работают все сезонные трассы

В ЯНАО дует штормовой ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямал из-за сильного ветра закрыли все региональные зимники. Информация об этом размещена в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Также работу приостановила сезонная трасса от Аксарки до Яр-Сале.

Зимник от Красноселькупа до Коротчаево не работает с 18 марта. По данным Обь-Иртышского УГМС сегодня на Ямале будет дуть штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. В отдельных районах ожидается метель. Также прогнозируется, что местами на Ямале будет идти небольшой снег.