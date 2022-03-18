18 марта 2022
17 марта 2022

Самолеты авиакомпании «Ямал» не смогли вылететь из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, авиакомпания ямал
Самолеты задержаны из-за позднего прибытия в аэропорты Фото:

Вылет рейса авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Ноябрьск 21 марта задержан больше, чем на два часа. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика «Ямал».

«Рейс YC 249 из Екатеринбурга в Ноябрьск задержан. Причина в позднем прибытии самолета», — рассказали URA.RU в справочном бюро.

По информации представителей аэропорта, по этой же причине сегодня задержаны рейсы из Ноябрьска в Тюмень и Уфу. Связаться с пресс-службой компании «Ямал» для уточнения деталей агентству не удалось, на момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» отменила рейсы в аэропорт Краснодара до 26 марта. Пассажиры, чьи рейсы отменили, могут без дополнительной платы поменять дату перелета, либо вернуть авиабилеты.

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Вылет рейса авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Ноябрьск 21 марта задержан больше, чем на два часа. Информация об этом опубликована на официальном сайте авиаперевозчика «Ямал». «Рейс YC 249 из Екатеринбурга в Ноябрьск задержан. Причина в позднем прибытии самолета», — рассказали URA.RU в справочном бюро. По информации представителей аэропорта, по этой же причине сегодня задержаны рейсы из Ноябрьска в Тюмень и Уфу. Связаться с пресс-службой компании «Ямал» для уточнения деталей агентству не удалось, на момент публикации ответа не поступило. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» отменила рейсы в аэропорт Краснодара до 26 марта. Пассажиры, чьи рейсы отменили, могут без дополнительной платы поменять дату перелета, либо вернуть авиабилеты.
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