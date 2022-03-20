На ледовой арене Кировграда кипят страсти (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за превышения должностных полномочий и бытовой коррупции со стороны мэра Кировграда (Свердловская область) Александра Оськина и его жены Елены в Ледовом дворце города, где занимаются дети, сложилась нездоровая атмосфера и текучка кадров. С таким заявлением группа родителей обратилась к губернатору региона Евгению Куйвашеву и потребовала «остановить беспредел». URA.RU выслушало обе стороны конфликта.

«Ледовая арена открылась в Кировграде в 2018 году, с тех пор сменилось шесть тренеров. А все из-за того, что жена главы Кировградского городского округа Александра Оськина, Елена, систематически конфликтует с действующим тренерским составом, потому что ее ребенку, якобы, не уделяют должного внимания», — объяснила одна из мам, чья дочь занимается в секции фигурного катания.

По словам женщины, Елена Оськина, пользуясь служебным положением своего супруга-мэра, оказывает давление на руководство учреждения и «неугодные» ей тренера начинают подвергаться гонениям. В текучке наставников больше всего страдают дети. Родительница добавила, что и нынешние тренеры, Ольга и Данил Татауровы, которых полюбили воспитанники, оказались на грани увольнения.

«Просим разъяснить главе Кировградского городского округа, что ледовая арена предназначена для тренировочного процесса всех детей, а не только его ребенка и для удовлетворения необоснованных амбиций его супруги. Если семью Оськиных не устраивает действующий тренерский состав, то они могут сменить для своего ребенка спортивную школу, а не использовать служебное положение и за счет бюджета менять тренеров. Остановите этот беспредел!», — написали в обращении губернатору родители юных фигуристов.

URA.RU не удалось дозвониться до Елены Оськиной — ее сотовый оказался недоступен. Глава Кировграда Александр Оськин назвал агентству две причины, по которым в ледовой арене меняют наставников. «Во-первых, за период работы тренеров в секции не прибавилось ни одного человека, наполняемость в группе 50%. Во-вторых, к сожалению, сложилась общая практика с предыдущими тренерами, которым некоторые родители платят взятки, чтобы с их детьми занимались больше. Тренера начинают делить ребят: вы первый сорт, вы второй, а вы вообще отбросы. Мы эти факты будем пресекать на корню, пусть пишут куда угодно», — заявил Александр Оськин.

Кроме губернатора, родители отправили обращение свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой и гендиректору УГМК Андрею Козицыну. Именно он четыре года назад торжественно открыл в Кировграде ледовую арену.

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