20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Свердловского мэра с женой обвинили в коррупции. «Остановите этот беспредел!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, каток, крк уралец, фигурное катание, ледовое шоу ильи авербуха
На ледовой арене Кировграда кипят страсти (архивное фото) Фото:

Из-за превышения должностных полномочий и бытовой коррупции со стороны мэра Кировграда (Свердловская область) Александра Оськина и его жены Елены в Ледовом дворце города, где занимаются дети, сложилась нездоровая атмосфера и текучка кадров. С таким заявлением группа родителей обратилась к губернатору региона Евгению Куйвашеву и потребовала «остановить беспредел». URA.RU выслушало обе стороны конфликта.

«Ледовая арена открылась в Кировграде в 2018 году, с тех пор сменилось шесть тренеров. А все из-за того, что жена главы Кировградского городского округа Александра Оськина, Елена, систематически конфликтует с действующим тренерским составом, потому что ее ребенку, якобы, не уделяют должного внимания», — объяснила одна из мам, чья дочь занимается в секции фигурного катания.

По словам женщины, Елена Оськина, пользуясь служебным положением своего супруга-мэра, оказывает давление на руководство учреждения и «неугодные» ей тренера начинают подвергаться гонениям. В текучке наставников больше всего страдают дети. Родительница добавила, что и нынешние тренеры, Ольга и Данил Татауровы, которых полюбили воспитанники, оказались на грани увольнения.

Новость по теме
УГМК показала новый вариант ледовой арены. Теперь известно, что будет внутри! ФОТО

«Просим разъяснить главе Кировградского городского округа, что ледовая арена предназначена для тренировочного процесса всех детей, а не только его ребенка и для удовлетворения необоснованных амбиций его супруги. Если семью Оськиных не устраивает действующий тренерский состав, то они могут сменить для своего ребенка спортивную школу, а не использовать служебное положение и за счет бюджета менять тренеров. Остановите этот беспредел!», — написали в обращении губернатору родители юных фигуристов.

URA.RU не удалось дозвониться до Елены Оськиной — ее сотовый оказался недоступен. Глава Кировграда Александр Оськин назвал агентству две причины, по которым в ледовой арене меняют наставников. «Во-первых, за период работы тренеров в секции не прибавилось ни одного человека, наполняемость в группе 50%. Во-вторых, к сожалению, сложилась общая практика с предыдущими тренерами, которым некоторые родители платят взятки, чтобы с их детьми занимались больше. Тренера начинают делить ребят: вы первый сорт, вы второй, а вы вообще отбросы. Мы эти факты будем пресекать на корню, пусть пишут куда угодно», — заявил Александр Оськин.

Кроме губернатора, родители отправили обращение свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой и гендиректору УГМК Андрею Козицыну. Именно он четыре года назад торжественно открыл в Кировграде ледовую арену.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за превышения должностных полномочий и бытовой коррупции со стороны мэра Кировграда (Свердловская область) Александра Оськина и его жены Елены в Ледовом дворце города, где занимаются дети, сложилась нездоровая атмосфера и текучка кадров. С таким заявлением группа родителей обратилась к губернатору региона Евгению Куйвашеву и потребовала «остановить беспредел». URA.RU выслушало обе стороны конфликта. «Ледовая арена открылась в Кировграде в 2018 году, с тех пор сменилось шесть тренеров. А все из-за того, что жена главы Кировградского городского округа Александра Оськина, Елена, систематически конфликтует с действующим тренерским составом, потому что ее ребенку, якобы, не уделяют должного внимания», — объяснила одна из мам, чья дочь занимается в секции фигурного катания. По словам женщины, Елена Оськина, пользуясь служебным положением своего супруга-мэра, оказывает давление на руководство учреждения и «неугодные» ей тренера начинают подвергаться гонениям. В текучке наставников больше всего страдают дети. Родительница добавила, что и нынешние тренеры, Ольга и Данил Татауровы, которых полюбили воспитанники, оказались на грани увольнения. «Просим разъяснить главе Кировградского городского округа, что ледовая арена предназначена для тренировочного процесса всех детей, а не только его ребенка и для удовлетворения необоснованных амбиций его супруги. Если семью Оськиных не устраивает действующий тренерский состав, то они могут сменить для своего ребенка спортивную школу, а не использовать служебное положение и за счет бюджета менять тренеров. Остановите этот беспредел!», — написали в обращении губернатору родители юных фигуристов. URA.RU не удалось дозвониться до Елены Оськиной — ее сотовый оказался недоступен. Глава Кировграда Александр Оськин назвал агентству две причины, по которым в ледовой арене меняют наставников. «Во-первых, за период работы тренеров в секции не прибавилось ни одного человека, наполняемость в группе 50%. Во-вторых, к сожалению, сложилась общая практика с предыдущими тренерами, которым некоторые родители платят взятки, чтобы с их детьми занимались больше. Тренера начинают делить ребят: вы первый сорт, вы второй, а вы вообще отбросы. Мы эти факты будем пресекать на корню, пусть пишут куда угодно», — заявил Александр Оськин. Кроме губернатора, родители отправили обращение свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой и гендиректору УГМК Андрею Козицыну. Именно он четыре года назад торжественно открыл в Кировграде ледовую арену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...