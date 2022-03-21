В Кремле рассказали об отношении Путина к поддержке от россиян

21 марта 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин опирается на поддержку россиян, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения России и Крыма 18 марта оказал сильное эмоциональное впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер опирается на поддержку россиян. «Это мероприятие является красноречивой демонстрацией поддержки президента. Это поддержка. И это выражение поддержки максимально возможное. Путин на эту поддержку опирается, данное мероприятие отчетливо ее продемонстрировало», — сказал Песков во время конференц-колла. Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Во время своего выступления Владимир Путин процитировал первые строчки Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». По данным московских властей, мероприятие посетили более 203 тысяч человек — это больше, чем матчи ЧМ-2018 в столице РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения России и Крыма 18 марта оказал сильное эмоциональное впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер опирается на поддержку россиян. «Это мероприятие является красноречивой демонстрацией поддержки президента. Это поддержка. И это выражение поддержки максимально возможное. Путин на эту поддержку опирается, данное мероприятие отчетливо ее продемонстрировало», — сказал Песков во время конференц-колла. Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Во время своего выступления Владимир Путин процитировал первые строчки Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». По данным московских властей, мероприятие посетили более 203 тысяч человек — это больше, чем матчи ЧМ-2018 в столице РФ.