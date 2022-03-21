В Кремле рассказали об отношении Путина к поддержке от россиян

Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения России и Крыма 18 марта оказал сильное эмоциональное впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер опирается на поддержку россиян.
«Это мероприятие является красноречивой демонстрацией поддержки президента. Это поддержка. И это выражение поддержки максимально возможное. Путин на эту поддержку опирается, данное мероприятие отчетливо ее продемонстрировало», — сказал Песков во время конференц-колла.
Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Во время своего выступления Владимир Путин процитировал первые строчки Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». По данным московских властей, мероприятие посетили более 203 тысяч человек — это больше, чем матчи ЧМ-2018 в столице РФ.
Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения России и Крыма 18 марта оказал сильное эмоциональное впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер опирается на поддержку россиян. «Это мероприятие является красноречивой демонстрацией поддержки президента. Это поддержка. И это выражение поддержки максимально возможное. Путин на эту поддержку опирается, данное мероприятие отчетливо ее продемонстрировало», — сказал Песков во время конференц-колла. Традиционный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в состав России, как и в 2021 году, прошел на московском стадионе «Лужники» (до пандемии центральными площадками были сцены в Крыму и Севастополе). Во время своего выступления Владимир Путин процитировал первые строчки Конституции РФ о том, что российский народ — многонациональный и объединенный «общей судьбой на своей земле». По данным московских властей, мероприятие посетили более 203 тысяч человек — это больше, чем матчи ЧМ-2018 в столице РФ.