Россиян не будут наказывать за пользование запрещенным Instagram

21 марта 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Использование Instagram (занесен в список запрещенных в России ресурсов) не признано экстремизмом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Использование продуктов компании Meta, в том числе соцсети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов), физическим и юридическим лицами не может быть признано экстремизмом. Об этом заявил прокурор во время заседания суда. «Граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram, заявил прокурор в суде», — сообщает слова представителя прокуратуры РИА «Новости». Было отмечено, что в случае признания Meta экстремистской организацией, ей будет запрещено вести коммерческую деятельность в России. Ранее сообщалось, что представитель Meta в Тверском суде заявил, что судебная система РФ не вправе рассматривать исковое заявление против компании Meta. Так как на это имеет право только суд по месту регистрации IT-компании, расположенной в США. Ранее в РФ приняли решение внести соцсети Instagram и Facebook в список запрещенных ресурсов. Генеральная прокуратура обвинила платформу в экстремизме. Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, не собирающейся блокировать призывы к насилию в отношении россиян. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Использование продуктов компании Meta, в том числе соцсети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов), физическим и юридическим лицами не может быть признано экстремизмом. Об этом заявил прокурор во время заседания суда. «Граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram, заявил прокурор в суде», — сообщает слова представителя прокуратуры РИА «Новости». Было отмечено, что в случае признания Meta экстремистской организацией, ей будет запрещено вести коммерческую деятельность в России. Ранее сообщалось, что представитель Meta в Тверском суде заявил, что судебная система РФ не вправе рассматривать исковое заявление против компании Meta. Так как на это имеет право только суд по месту регистрации IT-компании, расположенной в США. Ранее в РФ приняли решение внести соцсети Instagram и Facebook в список запрещенных ресурсов. Генеральная прокуратура обвинила платформу в экстремизме. Причиной стало сообщение от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, не собирающейся блокировать призывы к насилию в отношении россиян.