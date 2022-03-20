20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

В пермских мобильных пунктах вакцинации появилась новая услуга

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Екатеринбург, укол, вакцинация, covid19, COVID-19, вакцинация от ковид 19
Теперь в мобильном пункте можно привиться против клещевого энцефалита Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми начал работу первый мобильный пункт вакцинации против клещевого энцефалита. Он находится в ТРК «Планета». При этом там по-прежнему можно сделать прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Для желающих сделать прививку против COVID-19 и клещевого энцефалита с 21 по 27 марта будет работать пункт вакцинации в ТРК „Планета“. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС», — отметили в пресс-службе.

Пункт располагается на первом этаже ТРК (Шоссе Космонавтов, 162б). Поставить прививку можно 21—27 марта с 15.00 до 18.00.

Пока это единственный мобильный пункт, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита. Но в министерстве здравоохранения отмечают, что в графике работы пункта возможны изменения и дополнения.

От коронавируса прививку на этой неделе можно будет поставить еще в одном мобильном пункте — ТРК «Спешиlove» (Спешилова, 114): 25 и 26 марта с 11.00 до 15.00. В наличии — только вакцина «ГамКовидВак».

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В Перми начал работу первый мобильный пункт вакцинации против клещевого энцефалита. Он находится в ТРК «Планета». При этом там по-прежнему можно сделать прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Для желающих сделать прививку против COVID-19 и клещевого энцефалита с 21 по 27 марта будет работать пункт вакцинации в ТРК „Планета“. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС», — отметили в пресс-службе. Пункт располагается на первом этаже ТРК (Шоссе Космонавтов, 162б). Поставить прививку можно 21—27 марта с 15.00 до 18.00. Пока это единственный мобильный пункт, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита. Но в министерстве здравоохранения отмечают, что в графике работы пункта возможны изменения и дополнения. От коронавируса прививку на этой неделе можно будет поставить еще в одном мобильном пункте — ТРК «Спешиlove» (Спешилова, 114): 25 и 26 марта с 11.00 до 15.00. В наличии — только вакцина «ГамКовидВак».
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