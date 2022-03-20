20 марта 2022

Свердловский производитель асбеста отказался платить дивиденды

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Дениса Паслера на Ураласбест. Открытие нового производства. Асбест, карьер, ураласбест
Руководство «Ураласбеста» оставляет прибыль на случай нехватки оборотных средств Фото:

Комбинат «Ураласбест» не будет распределять прибыль 2021 года и выплачивать дивиденды. Такую рекомендацию вынес совет директоров предприятия.

«Рекомендовать Общему собранию акционеров: Чистую прибыль по результатам отчетного года в размере 2 111 873 000 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать», — говорится в материалах компании, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Вопрос включен в повестку собрания акционеров комбината. Оно пройдет 22 апреля.

«Принято решение не распределять прибыль в связи с осложнением внешнеэкономической обстановки. Лучше сейчас эти средства не тратить, чтобы потом была возможность поддержать производство, если будет не хватать оборотных средств», — пояснили в пресс-службе комбината.

ПАО «Ураласбест» разрабатывает Баженовское месторождение и производит хризотиловый или белый асбест. 80% продукции поставляется на экспорт. Также в комбинат входят несколько заводов, где выпускают стройматериалы, в том числе асфальтобетон.

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Комбинат «Ураласбест» не будет распределять прибыль 2021 года и выплачивать дивиденды. Такую рекомендацию вынес совет директоров предприятия. «Рекомендовать Общему собранию акционеров: Чистую прибыль по результатам отчетного года в размере 2 111 873 000 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать», — говорится в материалах компании, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Вопрос включен в повестку собрания акционеров комбината. Оно пройдет 22 апреля. «Принято решение не распределять прибыль в связи с осложнением внешнеэкономической обстановки. Лучше сейчас эти средства не тратить, чтобы потом была возможность поддержать производство, если будет не хватать оборотных средств», — пояснили в пресс-службе комбината. ПАО «Ураласбест» разрабатывает Баженовское месторождение и производит хризотиловый или белый асбест. 80% продукции поставляется на экспорт. Также в комбинат входят несколько заводов, где выпускают стройматериалы, в том числе асфальтобетон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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