Свердловский производитель асбеста отказался платить дивиденды

Руководство «Ураласбеста» оставляет прибыль на случай нехватки оборотных средств Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Комбинат «Ураласбест» не будет распределять прибыль 2021 года и выплачивать дивиденды. Такую рекомендацию вынес совет директоров предприятия.

«Рекомендовать Общему собранию акционеров: Чистую прибыль по результатам отчетного года в размере 2 111 873 000 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать», — говорится в материалах компании, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Вопрос включен в повестку собрания акционеров комбината. Оно пройдет 22 апреля.

«Принято решение не распределять прибыль в связи с осложнением внешнеэкономической обстановки. Лучше сейчас эти средства не тратить, чтобы потом была возможность поддержать производство, если будет не хватать оборотных средств», — пояснили в пресс-службе комбината.

ПАО «Ураласбест» разрабатывает Баженовское месторождение и производит хризотиловый или белый асбест. 80% продукции поставляется на экспорт. Также в комбинат входят несколько заводов, где выпускают стройматериалы, в том числе асфальтобетон.