В Кургане ждут полпреда Якушева

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев планирует посетить Курганскую область 22 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства.
«Планируется осмотр строящихся объектов, посещение индустриального парка на улице Щорса. Состоится совещание с аграриями», — рассказали в полпредстве.
По данным источников URA.RU, близких к областным властям, по пути в Курган Якушев планирует заехать в Шадринск. Это плановая поездка в регион.
В 2021 году Якушев несколько раз приезжал в Курганскую область. Так, 21 августа он посетил Курган во время своего отпуска, чтобы поздравить горожан с Днем города. Полпред прогулялся по улицам вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, и на одной из площадок забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии.
Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев планирует посетить Курганскую область 22 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Планируется осмотр строящихся объектов, посещение индустриального парка на улице Щорса. Состоится совещание с аграриями», — рассказали в полпредстве. По данным источников URA.RU, близких к областным властям, по пути в Курган Якушев планирует заехать в Шадринск. Это плановая поездка в регион. В 2021 году Якушев несколько раз приезжал в Курганскую область. Так, 21 августа он посетил Курган во время своего отпуска, чтобы поздравить горожан с Днем города. Полпред прогулялся по улицам вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, и на одной из площадок забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии.