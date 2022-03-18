18 марта 2022

В Кургане ждут полпреда Якушева

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Владимира Якушева. Курган , якушев владимир, портрет
Владимир Якушев планирует приехать в Курган 22 марта Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев планирует посетить Курганскую область 22 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства.

«Планируется осмотр строящихся объектов, посещение индустриального парка на улице Щорса. Состоится совещание с аграриями», — рассказали в полпредстве.

По данным источников URA.RU, близких к областным властям, по пути в Курган Якушев планирует заехать в Шадринск. Это плановая поездка в регион.

В 2021 году Якушев несколько раз приезжал в Курганскую область. Так, 21 августа он посетил Курган во время своего отпуска, чтобы поздравить горожан с Днем города. Полпред прогулялся по улицам вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, и на одной из площадок забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев планирует посетить Курганскую область 22 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Планируется осмотр строящихся объектов, посещение индустриального парка на улице Щорса. Состоится совещание с аграриями», — рассказали в полпредстве. По данным источников URA.RU, близких к областным властям, по пути в Курган Якушев планирует заехать в Шадринск. Это плановая поездка в регион. В 2021 году Якушев несколько раз приезжал в Курганскую область. Так, 21 августа он посетил Курган во время своего отпуска, чтобы поздравить горожан с Днем города. Полпред прогулялся по улицам вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, и на одной из площадок забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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