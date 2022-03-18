В Кургане ждут полпреда Якушева

21 марта 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев планирует приехать в Курган 22 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев планирует посетить Курганскую область 22 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Планируется осмотр строящихся объектов, посещение индустриального парка на улице Щорса. Состоится совещание с аграриями», — рассказали в полпредстве. По данным источников URA.RU, близких к областным властям, по пути в Курган Якушев планирует заехать в Шадринск. Это плановая поездка в регион. В 2021 году Якушев несколько раз приезжал в Курганскую область. Так, 21 августа он посетил Курган во время своего отпуска, чтобы поздравить горожан с Днем города. Полпред прогулялся по улицам вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, и на одной из площадок забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев планирует посетить Курганскую область 22 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Планируется осмотр строящихся объектов, посещение индустриального парка на улице Щорса. Состоится совещание с аграриями», — рассказали в полпредстве. По данным источников URA.RU, близких к областным властям, по пути в Курган Якушев планирует заехать в Шадринск. Это плановая поездка в регион. В 2021 году Якушев несколько раз приезжал в Курганскую область. Так, 21 августа он посетил Курган во время своего отпуска, чтобы поздравить горожан с Днем города. Полпред прогулялся по улицам вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, и на одной из площадок забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии.