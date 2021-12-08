Житель Воронежа пожаловался на курганский мясокомбинат

Курганский мясокомбинат вводил в заблуждение покупателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мясная консерва «Курганского мясокомбината «Стандарт», купленная мужчиной в Воронеже, вызвала сомнения качества продукции. Жалоба покупателя нашла подтверждение. В дело вмешалось курганское антимонопольное ведомство, которое заставило мясокомбинат исправить нарушения. Информация об этом размещена на сайте регионального УФАС.

Изначально житель Воронежа пожаловался на качество консервы в Воронежский Роспотребнадзор. Санитарные врачи исследовали продукцию и установили нарушение. «Следовательно, мясокомбинат, нарушив при производстве мясных консервов требования федерального законодательства и ГОСТ 32125-2013, может вводить потребителей в заблуждение в отношении их качества и потребительских свойств. Таким образом, в действиях ООО содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся во введении в заблуждение потребителей о качестве продукта», — сказано в материалах курганского УФАС.

Ведомство направило руководству мясокомбината предупреждение. В нем говорилось, что комбинат должен отозвать с продажи данную партию. Также устранить причины, по которым нарушается закон о конкуренции, кроме того, провести обучение с сотрудниками, чтобы не было повторения.

«Курганский мясокомбинат «Стандарт» в установленные сроки исполнил предписание. Компания сообщила в УФАС: «Общество совершило все необходимые действия по выявлению причин и условий возникновения правонарушения, а также действия по их устранению, представив в качестве доказательств следующие документы: протоколы лабораторных испытаний, отчеты производств смен, декларации о соответствии, валидации технологических процессов производства рассматриваемой консервной продукции».