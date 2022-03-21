Цена за месяц упала почти на семь рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость бензина на заправках «Роснефти» в Салехарде продолжает падать. За месяц цена на топливо снизилась почти на семь рублей, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас цена бензина на одной из АЗС „Роснефти“ составляет: 44, 40 рублей за АИ — 92, стоимость АИ — 95 составляет 46,65 рублей. Дизельное топливо стоит 59,90 рублей», — сообщает журналист агентства.

Для выяснения причины такого снижения стоимости на топливо агентство направило запрос в пресс-службу компании «Роснефть». На момент публикации ответа получено не было.

Ранее сообщалось, что 1 марта стоимость АИ — 45 в Салехарде на АЗС «Роснефть» составляла 47, 20 рублей за литр бензина. Цена АИ-92 была 45,40 рублей.

В Салехарде цена упала почти на 7 рублей Корреспондент агентства