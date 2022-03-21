Якушев потребовал перестроить экономику УрФО из-за санкций

21 марта 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев потребовал не злоупотреблять проверками бизнеса в регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от уральских регионов снизить административную нагрузку на бизнес, чтобы перестроить экономику в условиях западных санкций. Так он отреагировал на усилившийся контроль властей за предпринимателями, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Главная задача сейчас — оперативно перестроить экономику. Для этого нужно дать бизнесу возможность заниматься бизнесом», — заявил Владимир Якушев на оперативном совещании. При этом полпред обратил внимание, что попытки спекуляций и случаи необоснованного роста цен должны по-прежнему контролироваться профильными структурами. Отдельно обсуждалась ситуация на рынке труда в УрФО. По последним данным, роста безработицы пока нет, однако, как считает Якушев, западные санкции в ближайшем будущем еще скажутся на этом показателе. Поэтому полпред поручил регионам пристально следить за ситуацией. Западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от уральских регионов снизить административную нагрузку на бизнес, чтобы перестроить экономику в условиях западных санкций. Так он отреагировал на усилившийся контроль властей за предпринимателями, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Главная задача сейчас — оперативно перестроить экономику. Для этого нужно дать бизнесу возможность заниматься бизнесом», — заявил Владимир Якушев на оперативном совещании. При этом полпред обратил внимание, что попытки спекуляций и случаи необоснованного роста цен должны по-прежнему контролироваться профильными структурами. Отдельно обсуждалась ситуация на рынке труда в УрФО. По последним данным, роста безработицы пока нет, однако, как считает Якушев, западные санкции в ближайшем будущем еще скажутся на этом показателе. Поэтому полпред поручил регионам пристально следить за ситуацией. Западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.