Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам

21 марта 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Россия считает Японию недружественной страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России. «С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. Российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Япония занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, Россия не будет общаться с Японией о налаживании совместного хозяйства на Курилах. Япония в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу также заблокирована. Переговоры между Москвой и Токио относительно Курильских островов ведутся еще с середины прошлого века. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. США, страны Евросоюза, а также ряд других государств — например, Япония, начали вводить жесткие санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. Российский лидер считает, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Несмотря на сложности, никто из россиян не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, МРОТ, проиндексируют пенсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России. «С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. Российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Япония занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, Россия не будет общаться с Японией о налаживании совместного хозяйства на Курилах. Япония в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу также заблокирована. Переговоры между Москвой и Токио относительно Курильских островов ведутся еще с середины прошлого века. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. США, страны Евросоюза, а также ряд других государств — например, Япония, начали вводить жесткие санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. Российский лидер считает, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Несмотря на сложности, никто из россиян не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, МРОТ, проиндексируют пенсии.