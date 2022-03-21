Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам

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Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
Россия считает Японию недружественной страной Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. Российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Япония занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме того, Россия не будет общаться с Японией о налаживании совместного хозяйства на Курилах. Япония в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу также заблокирована. 

Переговоры между Москвой и Токио относительно Курильских островов ведутся еще с середины прошлого века. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.

США, страны Евросоюза, а также ряд других государств — например, Япония, начали вводить жесткие санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. Российский лидер считает, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Несмотря на сложности, никто из россиян не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, МРОТ, проиндексируют пенсии.

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Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России. «С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. Российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Япония занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, Россия не будет общаться с Японией о налаживании совместного хозяйства на Курилах. Япония в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу также заблокирована.  Переговоры между Москвой и Токио относительно Курильских островов ведутся еще с середины прошлого века. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. США, страны Евросоюза, а также ряд других государств — например, Япония, начали вводить жесткие санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. Российский лидер считает, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Несмотря на сложности, никто из россиян не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, МРОТ, проиндексируют пенсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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