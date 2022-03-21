21 марта 2022

Пьяный южанин устроил скандал в троллейбусе Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Полиция проводит проверку инцидента в троллейбусе Фото:

В троллейбусе маршрута №6 в Екатеринбурге пожилой мужчина устроил скандал с пассажирами, из-за которого его выгнали из транспорта. Об этом сообщили очевидцы.

«Пассажир попросил престарелого южанина выражаться потише — и началось. Мат, выяснения отношений и драка в троллейбусе №6, который ехал в сторону Химмаша», — передает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на сообщение очевидца. По его словам, южанин был пьян.

После скандала пожилого мужчину выгнали из салона. На помощь пассажирам пришли водитель и кондуктор троллейбуса.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Однако участники конфликта не обращались в полицию. «По итогам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в отделении по связям со СМИ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В троллейбусе маршрута №6 в Екатеринбурге пожилой мужчина устроил скандал с пассажирами, из-за которого его выгнали из транспорта. Об этом сообщили очевидцы. «Пассажир попросил престарелого южанина выражаться потише — и началось. Мат, выяснения отношений и драка в троллейбусе №6, который ехал в сторону Химмаша», — передает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на сообщение очевидца. По его словам, южанин был пьян. После скандала пожилого мужчину выгнали из салона. На помощь пассажирам пришли водитель и кондуктор троллейбуса. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Однако участники конфликта не обращались в полицию. «По итогам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в отделении по связям со СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...