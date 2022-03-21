Полиция проводит проверку инцидента в троллейбусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В троллейбусе маршрута №6 в Екатеринбурге пожилой мужчина устроил скандал с пассажирами, из-за которого его выгнали из транспорта. Об этом сообщили очевидцы.

«Пассажир попросил престарелого южанина выражаться потише — и началось. Мат, выяснения отношений и драка в троллейбусе №6, который ехал в сторону Химмаша», — передает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на сообщение очевидца. По его словам, южанин был пьян.

После скандала пожилого мужчину выгнали из салона. На помощь пассажирам пришли водитель и кондуктор троллейбуса.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Однако участники конфликта не обращались в полицию. «По итогам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в отделении по связям со СМИ.