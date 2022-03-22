Навального приговорили к 9 годам по делу о мошенничестве

22 марта 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Суд признал Алексея Навального виновным по делу о мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Лефортовский суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) виновным в особо крупном мошенничестве. Политика приговорили к 9 годам колонии. «Суд приговорил Навального 9 годам строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Суд также назначил ему штраф в 1,2 млн рублей и 1,5 года ограничения свободы», — сообщает РИА «Новости». Суд сразу же признал Навального виновным в мошенничестве. По версии следствия, политик провел «фиктивное выдвижение в президенты» в 2018 году и собрал пожертвования со своих сторонников, а потом вместе с соратниками потратил их на личные нужды. Обвинение ранее попросило у Лефортовского суда Москвы приговорить еще к 13 годам колонии осужденного Навального. Также его предлагают оштрафовать на 1 миллион 200 тысяч рублей. Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. Его обвинили в похищении и трате на личные нужды 350 миллионов рублей, которые пожертвовали «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов). Также оппозиционер оскорбил судью Веру Акимову, рассматривавшую в отношении него дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лефортовский суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) виновным в особо крупном мошенничестве. Политика приговорили к 9 годам колонии. «Суд приговорил Навального 9 годам строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Суд также назначил ему штраф в 1,2 млн рублей и 1,5 года ограничения свободы», — сообщает РИА «Новости». Суд сразу же признал Навального виновным в мошенничестве. По версии следствия, политик провел «фиктивное выдвижение в президенты» в 2018 году и собрал пожертвования со своих сторонников, а потом вместе с соратниками потратил их на личные нужды. Обвинение ранее попросило у Лефортовского суда Москвы приговорить еще к 13 годам колонии осужденного Навального. Также его предлагают оштрафовать на 1 миллион 200 тысяч рублей. Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. Его обвинили в похищении и трате на личные нужды 350 миллионов рублей, которые пожертвовали «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов). Также оппозиционер оскорбил судью Веру Акимову, рассматривавшую в отношении него дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает РАПСИ.