21 марта 2022

Одноклассники рассказали о пермяке, погибшем на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым, Пермь, груз 200, z, z войска, погибший в СВО, михаил сальников, СВО, специальная военная операция, воинские почести, погибший в украине, пермский дом офицеров
Последний раз Сальников виделся с родными и близкими во время отпуска в декабре 2021 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми простились с 24-летним военнослужащим Михаилом Сальниковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Церемония прошла в Доме офицеров. Бывшие одноклассники Сальникова рассказали корреспонденту URA.RU, каким он был при жизни.

«Он был очень добрым человеком, отзывчивым, очень веселым. Всегда всем помогал. О чем ни попросишь, всегда поможет. Нечего плохого про него сказать», — поделились они. Последний раз друзья виделись в декабре 2021 года, когда Михаил приезжал в Пермь в отпуск.

На церемонии присутствовал военный комиссар Индустриального и Дзержинского районов Перми Аюб Бизаев. «Михаил выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Приношу семье погибших глубочайшие соболезнования», — сказал он. По его словам, Сальников будет награжден посмертно Орденом мужества.

Отдать дань памяти военному пришел и начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров. «Он выполнил свой долг до конца. Пусть земля ему будет пухом», — отметил он.

Сальников прошел срочную военную службу, а позже, в 2020 году, заключил контракт. Он служил замкомандира боевой машины пехоты наводчиком оператором. Военнослужащий погиб 7 марта 2022 года.

Вынужденная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал операцию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х». Сейчас, как он заявляет, у России есть собственное видение, как обеспечить свою безопасность и реализовать свои интересы.

Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым, Пермь
Военнослужащего проводили со всеми почестями
Фото:
Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым, Пермь
Прощание прошло в Доме Офицеров
Фото:
Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым, Пермь
Попрощаться с Михаилом Сальниковым пришло много людей
Фото:
Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым, Пермь
На прощании играл военный орекстр
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми простились с 24-летним военнослужащим Михаилом Сальниковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Церемония прошла в Доме офицеров. Бывшие одноклассники Сальникова рассказали корреспонденту URA.RU, каким он был при жизни. «Он был очень добрым человеком, отзывчивым, очень веселым. Всегда всем помогал. О чем ни попросишь, всегда поможет. Нечего плохого про него сказать», — поделились они. Последний раз друзья виделись в декабре 2021 года, когда Михаил приезжал в Пермь в отпуск. На церемонии присутствовал военный комиссар Индустриального и Дзержинского районов Перми Аюб Бизаев. «Михаил выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Приношу семье погибших глубочайшие соболезнования», — сказал он. По его словам, Сальников будет награжден посмертно Орденом мужества. Отдать дань памяти военному пришел и начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров. «Он выполнил свой долг до конца. Пусть земля ему будет пухом», — отметил он. Сальников прошел срочную военную службу, а позже, в 2020 году, заключил контракт. Он служил замкомандира боевой машины пехоты наводчиком оператором. Военнослужащий погиб 7 марта 2022 года. Вынужденная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал операцию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х». Сейчас, как он заявляет, у России есть собственное видение, как обеспечить свою безопасность и реализовать свои интересы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...