Одноклассники рассказали о пермяке, погибшем на Украине

Последний раз Сальников виделся с родными и близкими во время отпуска в декабре 2021 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми простились с 24-летним военнослужащим Михаилом Сальниковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Церемония прошла в Доме офицеров. Бывшие одноклассники Сальникова рассказали корреспонденту URA.RU, каким он был при жизни.

«Он был очень добрым человеком, отзывчивым, очень веселым. Всегда всем помогал. О чем ни попросишь, всегда поможет. Нечего плохого про него сказать», — поделились они. Последний раз друзья виделись в декабре 2021 года, когда Михаил приезжал в Пермь в отпуск.

На церемонии присутствовал военный комиссар Индустриального и Дзержинского районов Перми Аюб Бизаев. «Михаил выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Приношу семье погибших глубочайшие соболезнования», — сказал он. По его словам, Сальников будет награжден посмертно Орденом мужества.

Отдать дань памяти военному пришел и начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров. «Он выполнил свой долг до конца. Пусть земля ему будет пухом», — отметил он.

Сальников прошел срочную военную службу, а позже, в 2020 году, заключил контракт. Он служил замкомандира боевой машины пехоты наводчиком оператором. Военнослужащий погиб 7 марта 2022 года.

Вынужденная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал операцию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х». Сейчас, как он заявляет, у России есть собственное видение, как обеспечить свою безопасность и реализовать свои интересы.

Военнослужащего проводили со всеми почестями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прощание прошло в Доме Офицеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Попрощаться с Михаилом Сальниковым пришло много людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На прощании играл военный орекстр Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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