Концерн из Европы прокомментировал саботаж проекта в УрФО

Концерн из Франции открестился от оскорбительных надписей, но про поставку оборудования ответить не смог Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU (архив)

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Французский концерн Schneider Electric не имеет отношения к нецензурным выражениям, которые появились на одном из ресурсов компании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского представительства предприятия. Ранее компания, по данным источников URA.RU, отказалась от поставок оборудования для модернизации теплопунктов в Тобольске из-за спецоперации на Украине.

«Schneider Electric зафиксировала неавторизованные изменения некоторых данных в локальной системе размещения заказов mySE (интернет-ресурс концерна для отслеживания заказов — ред.) в нескольких регионах. Мы немедленно приняли меры по отмене всех внесенных изменений и внедрили дополнительные средства контроля для предотвращения неавторизованных изменений в будущем», — отметили в пресс-службе предприятия. Там не смогли прокомментировать возможный уход концерна из России, а также будут ли исполнены ранее заключенные контракты.

Schneider Electric должно было поставить оборудование подрядчику ООО «В-Кик» для модернизации теплопунктов в Тобольске, но в личном кабинете в статусе заказа появились провокационные нецензурные надписи. По данным источника, знакомого с ситуацией, Schneider Electric в ближайшее время может направить письма контрагентам о продлении сроков поставки уже заказанного оборудования.

Schneider Electric выпускает электрооборудование и электроустановочные изделия. В России у французского концерна несколько заводов, один из которых расположен в Екатеринбурге. Ранее ряд иностранных компаний приостановил деятельность в России из-за того, что на Украине 24 февраля началась спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. По словам президента Владимира Путина, подобные меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются актом агрессии, а также одним из способов ведения против россиян экономической войны.

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