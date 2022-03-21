В Екатеринбурге задержали «короля похоронного бизнеса»

По словам источника, Глухова задерживали при поддержке ОМОНа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция Екатеринбурга задержала криминального авторитета Анатолия Глухова, предположительно состоявшего в организованном преступном сообществе «Уралмаш» и занимающегося похоронным бизнесом. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Задерживали ночью оперативники уголовного розыска при поддержке ОМОН в „Палниксе“. Сейчас Глухов и охранник задержаны согласно 91 УПК», — передает портал Е1.ru со ссылкой на очевидца. По его словам, в отношении Глухова возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.

По версии инсайдера, Глухов и его телохранитель избили незнакомого человека, который занял парковочное место авторитета, и проломили ему голову. Пострадавший госпитализирован.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Подозреваемые в нападении на гражданина накануне были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 5 совместно с коллегами из городского УМВД при силовой поддержке сотрудников Росгвардии», — сообщили в ведомстве. Также там подтвердили, что в отношении Глухова возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации Е1.ru, Глухов, будучи владельцем похоронного бизнеса, помогал членам ОПС «Уралмаш». После выхода из сообщества он продолжил успешно руководить предприятием, имея при этом выручку около 100 миллионов рублей. По словам инсайдеров, Глухов считается «королем похоронного бизнеса».

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Обновлено 15.25 (13:25 мск): внесены изменения в четвертый абзац.