Кадыров отправил очередную колонну добровольцев на Украину

22 марта 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Кадыров пожелал добровольцам благополучного возвращения домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил очередную колонну добровольцев на Украину. Он пожелал им благополучного возвращения домой. «В полной боевой экипировке и с неимоверным желанием поскорее добраться до Украины из Грозного отправилась очередная колонна добровольцев. Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров сообщил, что для участия в спецоперации РФ на Украину прибыл батальон чеченских добровольцев. По его словам, солдаты рвутся в бой и стремятся оказаться в гуще событий. Глава Чечни отметил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Такого принципа придерживается вся российская армия, которая планирует лишь атаковать военные объекты Украины, не нанося при этом вреда гражданскому населению. Спецоперация на Украине по денацификации и демилитаризации началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, Москва пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса. Об оккупации Украины речи не идет. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и от многолетнего геноцида». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил очередную колонну добровольцев на Украину. Он пожелал им благополучного возвращения домой. «В полной боевой экипировке и с неимоверным желанием поскорее добраться до Украины из Грозного отправилась очередная колонна добровольцев. Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров сообщил, что для участия в спецоперации РФ на Украину прибыл батальон чеченских добровольцев. По его словам, солдаты рвутся в бой и стремятся оказаться в гуще событий. Глава Чечни отметил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Такого принципа придерживается вся российская армия, которая планирует лишь атаковать военные объекты Украины, не нанося при этом вреда гражданскому населению. Спецоперация на Украине по денацификации и демилитаризации началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, Москва пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса. Об оккупации Украины речи не идет. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и от многолетнего геноцида».