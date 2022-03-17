Кадыров: чеченские силовики ведут бои максимально осторожно

17 марта 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

По словам Кадырова, чеченские силовики проявляют героизм и отвагу на военной спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи мирного населения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши бойцы планомерно зачищают осажденные бандеровскими прихвостнями территории. Огромное количество мирного населения насильно удерживается националистами в зоне боевых действий, тем самым усложняется задача наших силовиков. В связи с этим сотрудники чеченских подразделений ведут бои с максимальной осторожностью, дабы свести на нет потери среди мирного населения. Чеченские силовики проявляют героизм и отвагу», — поделился Кадыров в telegram успехами военных из Чечни. Он поблагодарил депутата Госдумы РФ Адама Делимханова за его «личный контроль» за действиями чеченских военных. Кадыров добавил, что на освобожденных территориях Украины оказывается необходимая гуманитарная помощь мирному населению. По его словам, людей долго удерживали и использовали в качестве «живого щита». Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что находится в Гостомеле (Киевская область Украины). Меж тем в Кремле сказали, что у них нет достоверной информации о том, где находится глава Чечни.15 марта Кадыров вернулся в Россию. Он предрек мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев. Кроме того, глава Чечни сообщил, что чеченские силовики подошли к Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи мирного населения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши бойцы планомерно зачищают осажденные бандеровскими прихвостнями территории. Огромное количество мирного населения насильно удерживается националистами в зоне боевых действий, тем самым усложняется задача наших силовиков. В связи с этим сотрудники чеченских подразделений ведут бои с максимальной осторожностью, дабы свести на нет потери среди мирного населения. Чеченские силовики проявляют героизм и отвагу», — поделился Кадыров в telegram успехами военных из Чечни. Он поблагодарил депутата Госдумы РФ Адама Делимханова за его «личный контроль» за действиями чеченских военных. Кадыров добавил, что на освобожденных территориях Украины оказывается необходимая гуманитарная помощь мирному населению. По его словам, людей долго удерживали и использовали в качестве «живого щита». Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что находится в Гостомеле (Киевская область Украины). Меж тем в Кремле сказали, что у них нет достоверной информации о том, где находится глава Чечни.15 марта Кадыров вернулся в Россию. Он предрек мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев. Кроме того, глава Чечни сообщил, что чеченские силовики подошли к Киеву.