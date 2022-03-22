Касперская заявила, что из России уехали «табуны» IT-специалистов

22 марта 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

IT-специалисты обязательно вернутся в Россию, считает Наталья Касперская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности За последний месяц Россию покинули «табуны» IT-специалистов, однако со временем они вернутся. Такое заявление сделала сооснователь «Лаборатории Касперского», глава группы InfoWatch Наталья Касперская. «Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля-начале марта, когда „табуны“ айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье, и при этом очень многие не увольняются. Я думаю, они посидят-посидят и вернутся», — сказала Касперская в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. По словам Владимира Путина, санкции велись бы в любом случае. На фоне санкций западные компании начали массового покидать российский рынок и приостанавливать торговлю с Россией. Это коснулось и IT-сферы. В частности, с Россией прекратила сотрудничество компания Microsoft и производители процессоров Intel и AMD. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За последний месяц Россию покинули «табуны» IT-специалистов, однако со временем они вернутся. Такое заявление сделала сооснователь «Лаборатории Касперского», глава группы InfoWatch Наталья Касперская. «Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля-начале марта, когда „табуны“ айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье, и при этом очень многие не увольняются. Я думаю, они посидят-посидят и вернутся», — сказала Касперская в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. По словам Владимира Путина, санкции велись бы в любом случае. На фоне санкций западные компании начали массового покидать российский рынок и приостанавливать торговлю с Россией. Это коснулось и IT-сферы. В частности, с Россией прекратила сотрудничество компания Microsoft и производители процессоров Intel и AMD.