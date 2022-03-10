Путин: санкции против РФ вводились бы и без операции на Украине

10 марта 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Запад так или иначе ввел бы против России санкции, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Даже если бы Россия не начала специальную операцию на Украине, Запад все равно ввел бы против РФ санкции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». «Нисколько не сомневаюсь, что санкции все равно бы вводились, как вводились на протяжении многих последних лет. Более того, после развала СССР многие санкции и ограничения не прекращали свое действие. Они также действовали в отношении России», — сказал Путин. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснулись банковской системы и космической программы РФ. Западные компании начали массово покидать российский рынок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Даже если бы Россия не начала специальную операцию на Украине, Запад все равно ввел бы против РФ санкции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». «Нисколько не сомневаюсь, что санкции все равно бы вводились, как вводились на протяжении многих последних лет. Более того, после развала СССР многие санкции и ограничения не прекращали свое действие. Они также действовали в отношении России», — сказал Путин. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснулись банковской системы и космической программы РФ. Западные компании начали массово покидать российский рынок.