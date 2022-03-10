Путин: санкции против РФ вводились бы и без операции на Украине

Даже если бы Россия не начала специальную операцию на Украине, Запад все равно ввел бы против РФ санкции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
«Нисколько не сомневаюсь, что санкции все равно бы вводились, как вводились на протяжении многих последних лет. Более того, после развала СССР многие санкции и ограничения не прекращали свое действие. Они также действовали в отношении России», — сказал Путин.
Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснулись банковской системы и космической программы РФ. Западные компании начали массово покидать российский рынок.
Даже если бы Россия не начала специальную операцию на Украине, Запад все равно ввел бы против РФ санкции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». «Нисколько не сомневаюсь, что санкции все равно бы вводились, как вводились на протяжении многих последних лет. Более того, после развала СССР многие санкции и ограничения не прекращали свое действие. Они также действовали в отношении России», — сказал Путин. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснулись банковской системы и космической программы РФ. Западные компании начали массово покидать российский рынок.