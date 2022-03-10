Путин: санкции против РФ вводились бы и без операции на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Запад так или иначе ввел бы против России санкции, считает Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Даже если бы Россия не начала специальную операцию на Украине, Запад все равно ввел бы против РФ санкции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».

«Нисколько не сомневаюсь, что санкции все равно бы вводились, как вводились на протяжении многих последних лет. Более того, после развала СССР многие санкции и ограничения не прекращали свое действие. Они также действовали в отношении России», — сказал Путин.

Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснулись банковской системы и космической программы РФ. Западные компании начали массово покидать российский рынок.

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Даже если бы Россия не начала специальную операцию на Украине, Запад все равно ввел бы против РФ санкции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». «Нисколько не сомневаюсь, что санкции все равно бы вводились, как вводились на протяжении многих последних лет. Более того, после развала СССР многие санкции и ограничения не прекращали свое действие. Они также действовали в отношении России», — сказал Путин. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Президент США Джо Байден объявил о том, что страна прекращает импорт российских энергоносителей, пишет «Национальная служба новостей». Санкции также коснулись банковской системы и космической программы РФ. Западные компании начали массово покидать российский рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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