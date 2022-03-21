Двоим нападавшим предъявлено обвинение, следствие попросит суд заключить их под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое мужчин пробрались в чужой дом в городе Далматово Курганской области, избили 40-летнего хозяина и закрыли его в погребе. Ему удалось выбраться через тайный ход. Нападавшие задержаны, им предъявлено обвинение, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Нападавшие жестоко избили мужчину взятыми на месте происшествия деревянными палками. Переместив потерпевшего в погреб дома, злоумышленники завладели его имуществом на общую сумму не менее 10 тысяч рублей и с места происшествия скрылись. Мужчине удалось выбраться из погреба через тайный ход и обратиться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Преступление было совершено в ночь на 21 марта. Сотрудники полиции задержали нападавших спустя непродолжительное время. Ими оказались неоднократно судимые местные жители 38 и 40 лет. Им предъявлены обвинения по ч.3 ст. 162, п.«а» ч.2 ст. 127 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище; незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).

Следственные органы будут ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемых под стражу. Кроме того, их проверяют на причастность к другим возможным преступлениям.

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