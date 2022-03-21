Жители ЯНАО не могут попасть к травматологу из-за очередей

Пациенты с болями вынуждены сидеть в очередях на прием к доктору (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители города Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на огромные очереди в отделении травматологии. Пациенты с травмами вынуждены брать талоны, чтобы попасть на прием к врачу, написала жительница города в соцсети «Вконтакте».

«Обратите, наконец, внимание на проблему с очередями к травматологу. Живая очередь, очередь по талонам, очередь из „просто спросить“. Если настолько остро стоит вопрос с нехваткой медицинского персонала, то, наверное, пора принимать активные меры. Почему поход практически к любому врачу в нашем городе превращается в квест», — сообщила пользователь с ником «Alina Davydova» в группе «Лабытнанги Info».

Местные жители в комментариях отметили, что больным, нуждающимся в первой медицинской помощи, приходится брать талоны к доктору и с болями ожидать приема. «Вообще глупость какая, к травматологу талоны! Я что должна знать, когда травмироваться?», — не понимает девушка с ником «Евлампия Апрельская». «К хирургу я бы тоже талоны убрала. Сидишь с болью ждешь пока по записи пройдут», — добавила Александра Таскаева.

На жалобу пациентки отреагировала пресс-служба ЦГБ Лабытнанги, объяснив, что экстренная и неотложная помощь оказывается в день обращения в полном объеме в течение двух часов. При этом, врач-травматолог регулировать очередность не может.

«Прием осуществляет до последнего пациента, к сожалению, пациенты травмируются ежедневно и в разное время дня. Руководство больницы проводит работы по приглашению второго специалиста для оказания медицинской помощи населению по режиму поликлиники с 08:00 до 20:00», — уточнили представители медучреждения.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО не могут попасть к онкологу из-за технических сбоев. В Надыме пациентам не удавалось произвести электронную запись на прием из-за неполадок в системе.

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