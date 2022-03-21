Челябинскому риелтору требуют закрыть выезд из России

Как заметил Арсен Унанян, подобное ограничение и так действует до разрешения корпоративных споров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После личного банкротства директора и совладельца группы предприятий «Компаньон», риелтора Арсена Унаняна ему требуют запретить выезд за пределы России. Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит соответствующее обращение в апреле, следует из базы судебных дел.

«Финансовый управляющий Пономарева Е. В. обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством, в котором просит ограничить право на выезд из РФ Унаняна А. Г. Обстоятельства, послужившие основанием оставления требования без движения, устранены. Принять к производству заявление финансового управляющего», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

«Финансовый управляющий всегда подает подобные ходатайства. В любом случае, это ничего не меняет — у меня уже есть подобные ограничения из-за других корпоративных споров», — заявил URA.RU сам Унанян.

Унанян считается одним из самых известных и уважаемых участников рынка недвижимости Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» осуществляется множество сделок с недвижимостью, в том числе реализуются крупные договоры. Иски о банкротстве Унаняна подавали предприниматели Лев Мельник и Илья Горфман. Осенью 2021 года Арбитражный суд Челябинской области принял решение о личном банкротстве бизнесмена.

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