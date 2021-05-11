В Челябинске банкротят главного риелтора региона

Арсен Унанян задолжал кредиторам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске рассматривается дело о банкротстве самого известного риелтора региона, руководителя Российской гильдии риелторов области Арсена Унаняна. Как сообщил URA.RU представитель одного из кредиторов, Унанян задолжал миллионы рублей.

«Принять заявление кредитора Ильи Горфмана о признании несостоятельным (банкротом) должника Арсена Унаняна, — указано в материалах суда. — Обязать должника представить в арбитражный суд опись имущества, сведения о доходах и всех задолженностях и кредитах».

Согласно сервису СБИС, Горфман ведет 44 вида коммерческой деятельности, включая производство и торговлю продуктами питания, работу ресторанов, издательство, аренду и управление недвижимостью и многое другое. «Общая сумма задолженности составляет 30 миллионов рублей, просрочено по оплате к моменту подачи заявления 6 миллионов. Долг должен быть возвращен в 2017 году», — заявила URA.RU юрист Горфмана. Представитель кредиторов добавила, что первое заседание в рамках медиативного соглашения назначено на 13 мая, по итогам которого будут приняты последующие решения.

В качестве кредитора выступает также Лев Мельник, занимающийся куплей-продажей недвижимости. Он руководит компаниями по производству бетона ООО «Символ Бетон» и грузоперевозками ООО «Монтажстрой». Его номер телефона оказался недоступен.

Унанян является учредителем и руководителем восьми компаний в Челябинске, которые занимаются операциями с недвижимостью. Наиболее известным является агентство недвижимости «Компаньон», которое зарегистрировано в 2008 году. На телефонный звонок корреспондента URA.RU Унанян не ответил.